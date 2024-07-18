Samsung'dan Tamindir Takipçilerine Özel Hediyeli Kodlar!

Tüketici memnuniyetini ilk sırada tutan Samsung, Tamindir takipçilerine özel hediye kodları sunuyor. Bu kodları kullanarak herhangi bir ücret ödemeden çok güzel bir hediyenin sahibi siz olabilirsiniz.

Galaxy Z Flip 6 ya da Galaxy Z Fold 6 modelini ön sipariş vermek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamanız öneriliyor.

Samsung'un Özel Fırsatı Neler Sunuyor?

Samsung, Galaxy Z Flip 6 ve Galaxy Z Fold 6 için ön sipariş dönemine özel olarak hediye sunuyor. Aşağıda sıraladığımız kodları kullanarak hızlı şarj hediyesine sahip olabilirsiniz.

TR1-EXRR-1A1N-XKBM

TR1-EXRR-1B96-NENE

TR1-EXRR-1CCX-MSNR

TR1-EXRR-1EN9-8NML

TR1-EXRR-1K1X-8K9N

Samsung'un Hediye Kodları Nasıl Kullanılır?

Tamindir takipçilerine özel fırsattan yararlanmak için öncelikle bu bağlantıya tıklayın.

tıklayın. Galaxy Z Flip 6 veya Galaxy Z Fold 6'yı sepete ekleyin ve devam edin.

Açılan sayfadaki "Kupon kodunu girin" seçeneğine tıklayın.

Yukarıda sıraladığımız kodlardan bir tanesini girin ve ön siparişi tamamlayın.

Samsung'un Tamindir Takipçilerine Özel Hediye Fırsatı Ne Zaman Bitecek?

Samsung'un Tamindir takipçilerine özel sunduğu hediye kodlarının geçerliliği 28 Temmuz'da sona erecek. Bu heyecan verici hediyeleri kaçırmamak için elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.