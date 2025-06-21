Şarj Makinesine Veda: Batarya Kralı Telefonlar Açıklandı!

Günümüz akıllı telefonları önceki nesillere kıyasla çok daha güçlü ve yüksek performanslı hale geldi. Ancak artan işlem gücü, enerji tüketimini de beraberinde getiriyor. Bu da batarya ömrünü doğrudan etkiliyor. Bu duruma çözüm bulmak isteyen üreticiler, hem batarya kapasitelerini artırıyor hem de enerji verimliliğini optimize eden çalışmalar yürütüyor.

Peki günümüzde şarjı en uzun süre dayanan akıllı telefon modelleri hangileri? İşte pil performansıyla öne çıkan modeller sıralaması!

Şarjı En Uzun Giden Akıllı Telefon Modelleri - Haziran 2025

Akıllı telefonları inceleyip puan veren DXOMARK ekibi tarafından paylaşılan sıralamaya baktığımızda zirvede Honor'un Magic7 Lite modelini görüyoruz. İkinci sıradaysa yine aynı markaya ait X9c yer alıyor. Onu Motorola Edge 60 Pro ve Oppo Find X7 Ultra takip ediyor.

Honor Magic6 Pro, Honor Magic6 Lite, Honor X9b, Oppo Find X8, Oppo Find X8 Pro ve Honor Magic5 Lite 5G modelleri de şarjı en uzun giden telefonlar listesine adını yazdıran akıllı telefonlar arasında.

Haziran 2025 itibarıyla şarjı en uzun giden modeller ve puanları şu şekilde sıralandı;

Honor Magic7 Lite - 164 Honor X9c - 164 Motorola Edge 60 Pro - 164 Oppo Find X7 Ultra - 160 Honor Magic6 Pro - 157 Honor Magic6 Lite (5800 mAh) - 156 Honor X9b - 156 Oppo Find X8 - 156 Oppo Find X8 Pro - 155 Honor Magic5 Lite 5G - 152 Motorola Edge 2025 - 152 Honor X7b - 151 Oppo Find X6 Pro - 151 Honor Magic6 Lite (5300 mAh) - 150 Honor X7a - 147 Oppo Reno12 Pro - 147 Realme GT Neo 5 (240W) - 147 Oppo Reno6 4G - 146 Honor 200 - 145 Honor 200 Pro - 145

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir model var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.