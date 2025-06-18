16 GB RAM ve 200 MP Kamera: Honor Magic V5'in Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz yılın temmuz ayında Honor Magic V3 modelini tanıtan Honor, çok yakında yeni bir katlanabilir telefon tanıtacak. Magic V5'in tanıtım tarihi açıklandı. Peki, 200 MP periskop telefoto kameraya sahip olması beklenen Magic V5 ne zaman çıkacak?

Honor Magic V5'in Tanıtım Tarihi

En iyi katlanabilir telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Honor Magic V5 2 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte katlanabilri telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

Honor Magic V5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Honor Magic V5 gücünü Snapdragon 8 Elite'ın Leading isimli hız aşırtmalı sürümünden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu sürüm iki adet 4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunacak.

7,95 inç ekran büyüklüğüne sahip Magic V5, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. İkinci ekran ise 6,45 inç büyüklüğünde olacak. Telefonun katlanmamış hâlinin 4,35 mm kalınlığında olacağı söyleniyor.

6.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.