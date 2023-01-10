Ses Taklidi Yapan VALL-E'nin Başarısı Endişe Veriyor!

Yazılım devi Microsoft, ses taklidi yapan VALL-E isimli yapay zekânın oluşturduğu ses kaydı örnekleri yayımlandı. Yalnızca üç saniyelik ses kaydı ile herhangi bir sesi taklit edip hiç söylenmeyen sözleri söyleyebilen Vall-E, endişeyi de beraberinde getirdi.

VALL-E Yapay Zekâsı Çok Başarılı Ses Taklidi Yapabiliyor

Microsoft, kısa süre önce insanların sesini taklit edebilen VALL-E isimli bir yapay zekâ aracı tarafından oluşturulan ses kaydı örnekleri yayımlandı. 60 bin saatlik İngilizce ses kaydı ile eğitilen yapay zekâ, ses taklidi yapabilmek için sadece 3 saniyelik kayda ihtiyaç duyuyor.

Bazı yapay zekâ araçlarının aksine VALL-E, bir kişinin hiçbir zaman kullanmadığı bir ifadeyi söylemesini sağlıyor. Bu, oldukça büyük bir tehlikeyi beraberinde getiriyor. Örneğin üç saniyelik bir ses kaydınız alınabilir ve bu kayıt kullanılarak yapay zekâ aracına hiç söylemediğiniz bir söz söylettirilebilir.

VALL-E, insanların sesini taklit ederken duygu ve tonuna dikkat ediyor. Bu, ses kaydındaki sözlerin sanki gerçekte söylenmiş gibi anlaşılmasına yol açabilir. Yapay zekâ aracı ile oluşturulan bazı ses kaydı örnekleri GitHub üzerinden paylaşıldı.

Yayımlanan kayıtların bazıları kulağa oldukça doğal gelse de bazılarının yapay zekâ tarafından oluşturulduğu anlaşılabiliyor. Elbette yapay zekâ zamanla daha iyi hâle gelme eğilimindedir. Bu nedenle gelecekte oluşturulan kayıtlar muhtemelen çok daha ikna edici olacaktır.

Şu anda VALL-E kullanıcıların kullanımına açılmadı. Bu aracın tüm kullanıcıların kullanımına açılmaması gerekiyor çünkü kötü niyetli kişiler, bir insanın üç saniyelik ses kaydı ile olumsuz sonuçlara yol açabilecek yeni sesler üretebilir. Bunun sonucunda çoğu insan büyük bir mağduriyet yaşayabilir.