ChatGPT Rakibi YouChat Nedir? Nasıl Kullanılır?

YouChat, ChatGPT’ye benzer bir sohbet robotudur. Özellikle bu benzerlik işlevsel yöndendir. Bu sebeple de ChatGPT’nin yeni rakibi olduğunu söyleyebiliriz. Al çevrimiçi arama motoru olan ChatGPT ve YouChat’in çalışma şekli Google gibi arama motorlarıyla benzerlik taşıyor.

Kullanıcılara web aramalarını sohbet şeklinde yapmasını sağlar. Kullanıcılar ChatGPT ve YouChat’te soru sorma ağırlıklı ilerleyebiliyor. Özetle, kullanıcılar; ChatGPT ve YouChat ile genellikle konuşmalı olarak aramalarını yapıyor.

YouChat Nedir?

YouChat’te kullanıcılar; bağlantı listesi olarak değil de basitleştirilmiş şekildeki terimlerle birçok bilgiye ulaşabiliyor. YouChat verileri;

Okuma

Özetleme

Yazma gibi işlemleri gerçekleştiren yapay zeka asistanına benzer şekilde tüm komutları cevaplayabiliyor.

YouChat; kodlama yazma, zor kavramlar hakkında bilgi edinme, deneme konusuna dair fikirler bulma vb. tüm günlük problemlere çözüm olabiliyor. Aynı zamanda arama motorlarından yana insanların mustarip olduğu; çevrimiçi arama ve LLM’lerle ilgili sorunları da çözmek istiyor.

Çevrimiçi aramaların basitleştirilmesi, iyileştirilmesi ve hızlandırılması için çözümler üretmeye çalışacak. Bir taraftan da LLM’lerin güvenilirliklerini artırmaya çalışacak. LLM’ler; zekayla farklı bilgi alanlarını çok kolay değiştirebiliyor. YouChat’te tam olarak bu soruna çözüm olmaya çalışacak.

YouChat Nasıl Kullanılır?

YouChat, yukarıda değindiğimiz üzere bilgileri; özetleme, okuma, yazma vb. işlevleri yerine getiriyor. Kullanıcılar aradıkları bilgilere anlaşılabilen kolay cümlelerle ulaşabiliyor. Tüm karmaşık kavramları açıklığa kavuşturacak bir sistemle çalıştığına dair şirket tarafından bilgi veriliyor.

YouChat ile ilgili şirket Ceo’su Richard Socher tarafından önemli açıklamalara imza atıldı. Richar Socker bu sohbet robotunun tanıtımını yaptığı bir gönderide merak edilenleri yanıtlamaya çalıştı. Socher’e göre YouChat; kaynak alınları ve son olaylar hakkında bilgilere ulaşmak için yapılan aramalarda belirli çalışma prensibiyle hareket ediyor. Konuşmaya dayalı, açık , geniş ölçülü şekilde çalışan bir yapay zeka olduğunu açıklamasına ekliyor.

YouChat’te diğer Al modellerindeki gibi sınırlamalar ortaya koyuyor. Arama yapılan konularla ilgili eski görüntüleri göstermesi ve bağlantılarının güncel olmaması gibi sınırlamaları var. Rakiplerine nazaran her ne kadar güncellik ön planda olsa da yine de hata yapabiliyor. YouChat şuan beta olarak yayınladı. İlerleyen süreçte başarılı olup olmayacağı daha net belli olacak.

Söyleyemeden geçmeyelim ChatGPT'ye kişisel fikirler veya gündem ile ilgili merak ettiklerinizi sorduğunuzda size yanıt veremediğini dile getiriyor. Ancak You.com'un sunduğu YouChat, kişisel fikirlerini sorduğunuzda yanıt veriyor. Örneğin YouChat'e en çok sevdiği şarkıyı sorabilir ve aldığınız cevapları bizimle paylaşabilirsiniz.

Al destekli YouChat hakkında bilgi verdiğimiz bu yazımızdan sonra dilerseniz Yapay Zeka Nedir? Nasıl Çalışır? Ne İşe Yarar?” başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.