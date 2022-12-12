Herkesin Konuştuğu ChatGPT Nedir? Nasıl Kullanılır?

ChatGPT, gerçek insan dilini anlayan ve insana benzer yazılı metinler üreten prototip tabanlı yapay zeka sohbet robotudur. ChatGPT’nin oluşturduğu metinler ayrıntılı ve dikkat çekicidir. Generative Pre- Trained Transformer kısaltması GPT, Open Al tarafından geliştirilmiştir.

Türkçe ve birçok farklı dilde soru sorma özelliği var. Hemen hemen her soruya yanıt veren kişisel bir öğretmen gibidir. Google’a alternatif gösterilen ChatGPT, insan konuşmalarını hem yazılı hem de sözlü olarak simüle edebiliyor.

Başka bir ifadeyle ChatGPT; insanların dijital cihazlarla etkileşim halinde olmasını sağlayan bilgisayar programı olarak da isimlendirilebilir. Gpt-3 tabanlı, son teknolojiyle tasarlanan bir sohbet robotudur.

ChatGPT Nasıl Kullanılır?

Yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT’i ücretsiz kullanmak mümkündür. Bu sohbet robotunun kullanım adımlarını şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak telefon ya da bilgisayar üzerinden linke tıklayınız.

tıklayınız. OpenAl üyeliği olanlar direkt “Log in” butonu üzerine basarak hesaplarına giriş sağlayabilir.

üyeliği olanlar direkt “Log in” butonu üzerine basarak hesaplarına giriş sağlayabilir. Open Al üzerinde hesabı olmayanlar “Sign up” butonundan üyelik oluşturabilir.

Hesaba giriş sağlandıktan sonra ekrana bir sohbet alanı gelir. Sohbet ekranı üzerinden kolayca ChatGPT’i kullanabilirsiniz.

Open Al’ın son çıkan yapay zeka destekli sohbet robotu yayınlandıktan sonra çok ses getirdi. İnternet ve teknoloji endüstrisinde adeta çığır açtı. Hatta bazı kişileri endişelendiren bir çalışma olduğunu da söyleyebiliriz. 2015’te Altman ve Elon Musk önderliğinde OpenAl kuruldu. OpenAl’ın en son piyasaya sunduğu ChatGPT, insan diyaloglarını net şekilde anlıyor. Arkadaşlarınızla yazışmalarınızdaki metinlerin tıpatıp aynısını üretebiliyor.

ChatGPT Özellikleri Nelerdir?

ChatGPT özellikleriyle de dikkat çekiyor. Yapay zeka tabanlı sohbet robotunun dikkat çeken özelliklerini şöyle sıralayabiliriz;

Sınıflandırma

Soru- cevap

Diller arasında çeviri

Film senaryosu, akademik makaleler gibi metinler yazma

Herhangi bir kavramın niçin kullanıldığını açıklama

Matematik denklemlerini çözme

Tavsiye etme

Hataları tespit edip düzeltme

Günümüzde birçok yerde kullanıldığı için farkında olmadan ChatGPT ile iletişime geçmiş olabilirsiniz. Bu sohbet robotu; makine öğrenimi (ML), otomatik kurallar ve doğal dil işleme (NLP) aracılığıyla yönlendiriliyor.

Sizlere yapay zekanın hayatımıza tam anlamıyla dahil olduğunu gösteren bir çalışma olan ChatGPT hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Dilerseniz Yapay Zeka Öğrendiklerini Unutulabilir mi? başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.