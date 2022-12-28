Civilization 6, günümüzde oynayabileceğiniz en iyi strateji oyunlarından biri. Grand Strategy (Büyük Strateji) ve 4X (Explore, Expand, Exploit, Exterminate) alt türlerinde akıllara gelen ilk oyun olan Civilization 6 oldukça kompleks ve zor bir oyun.

Civilization 6’nın karmaşık ve öğrenmesi güç yapısı oyuncuları epey zorluyor. Bir de dil bariyerine takılmak istemeyen oyuncular Civilization 6’yı Türkçe olarak oynamak istiyorlar. Hal böyle olduğundan oyuncular Civilization 6 Türkçe yama arıyorlar. Biz de bu yazımızda sizlere Civilization 6 Türkçe yama nasıl yapılır, nasıl yüklenir izah edelim dedik. Aşağıdaki basit adımları uygulayarak Civilization 6 Türkçe yama hızlı bir şekilde yüklenmiş olacak.

Civilization 6 Türkçe Yama Nasıl Yüklenir?

Öncelikle Civilization 6 Türkçe yama dosyasını indirin.

Ardından indirdiğiniz dosyayı Winrar ile açın.

ile açın. Açtığınız dosyanın içerisindeki " Base " ve " DLC " dosyalarını oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın.

" ve " " dosyalarını oyunun kurulu olduğu dizine kopyalayın. Değiştirme işlemini onaylayın.

İşlem tamam. Civilization 6 Türkçe yama başarıyla kuruldu.

Türkçe yamayı kurmadan önce olası bir problemle karşılaşmamak için oyunu yedeklediğinizden emin olun.

Civilization 6 Hakkında

Firaxis Games tarafından geliştirilen ve 2K tarafından yayınlanan Civilization 6’nın Mac ve Linux tarafı ise Aspyr’e emanet edilmiş. Sıra tabanlı bir strateji oyunu olan Civilization 6 oldukça niş bir kitle tarafından seviliyor. Tarihsel gerçekliği en iyi şekilde yansıtabilen bir oyun olan Civilization 6 tarihe ilgisi olanları da memnun edecek bir yapım.

Civilization 6, oynaması ve öğrenmesi zor bir oyun. Bu nedenle oyuna yeni başlayacak olan oyuncular biraz zorlanabilir. Türkçe yama sayesinde Civilization 6’yı daha hızlı bir şekilde kavramak mümkün. Civilization 6 gibi bir oyunu Türkçe olarak oynamamıza imkan sağlayan ekibi kutluyoruz.

Civilization 6 Türkçe yama hakkında paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz strateji oyunlarını seviyor musunuz? Civilization 6’nın Türkçe yaması nasıl olmuş? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.