Toyota CEO'su İstifa Etti! Şirket Nereye Yönelecek?

Özellikle sağlamlık ve yüksek performas konusunda sektör ortalamalarının oldukça önünde olan arabalarıyla dikkat çeken Toyota, gelmiş geçmiş en iyi araba üreticileri arasında gösteriliyor. Ancak son günlerde yaşanan gelişmeler, Japon üreticide önemli değişimler yaşanacağının habercisi.

Japon firmanın kurucusu Kiichiro Toyoda'nın torunu olan Akio Toyoda, 13 yıllık CEO'luk görevini bırakacağını açıkladı. Bu kararın arkasında Akio Toyoda'nın tamamen elektrikli otomobil üretimine geçiş hamlesine karşı görüşlerinin yer aldığı düşünülüyor.

Toyota Büyük Bir Dönüşüm Geçirecek

Torun Toyoda'dan boşalan koltuğun yerini Lexus'un marka operasyonlarını ve Toyota'nın motor sporları markası Gazoo Racing'in yöneticiliğini üstlenen Koji Sato devralacak. Değişimin 1 Nisan itibarıyla gerçekleşmesi bekleniyor.

Toyota'da yaşanan değişim, aslında firmanın anlayış olarak büyük bir dönüşüm kampanyası başlattığını gösteriyor. Çünkü iddiara göre eski CEO Toyoda, hibrit araçlara karşı sıcak baksa da tamamen elektrikli motorlara sahip araçlara geçişin doğru olmadığını düşünüyordu. Ancak yönetim kadrosuyla CEO arasındaki anlaşmazlık, zorunlu olarak bir ayrılığa dönüştü.

Akio Toyoda, gerçekleştirdiği toplantıda Toyota'nın geleceğe yönelik dönüşüm için başka bir CEO'ya ihtiyaç duyduklarını belirtti. Sözlerine "Geriye dönüp baktığımda bu 13 yıl, birbiri ardına hayatta kalma mücadelesi verilen bir dönemdi. Yaklaşık 370 bin küresel Toyota çalışanı, üretim tesislerinde daha iyi araç üretmek için çalışmaya devam ediyor." şeklinde devam eden Toyoda, yeni CEO Koji Sato'nun Toyota felsefesini öğrenmek için çok sıkı çalıştığını ifade etti.

CEO'luk görevinden ayrılan Akio Toyoda Yönetim Kurulu Başkanı olarak Toyota bünyesinde çalışmalarına devam edecek.