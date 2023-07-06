Ucuz Game Pass Nasıl Alınır? 3 Yıllık Game Pass
"Xbox Game Pass ucuza nasıl alınır?" sorusunu sizin için rehberimizde cevaplandırdık. İşte ucuza 3 yıllık Game Pass için yapmanız gerekenler!
Xbox Game Pass, her geçen gün oyun fiyatlarının arttığı ülkemizde oyuncuların bir numaralı kurtarıcıların biri. Yüzlerce oyunu makul bir ücret karşılığında oynayabildiğiniz Xbox Game Pass'i çok daha ucuza almanın yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte tüm detaylarıyla ucuz Game Pass almak için yapmanız gerekenler.
3 Yıllık Ucuz Game Pass Nasıl Alınır?
- 4 kez, 3 Aylık Xbox Live Gold satın alma
- PC Game Pass'ten 12 adet satın alma
- Konsol Game Pass'ten 11 adet satın alma
- Game Pass Ultimate 1 adet satın alma
Adım 1: Xbox Hesabı
Öncelikle daha önce Game Pass Ultimate kullanılmamış bir Xbox hesabına ihtiyacınız var. Üzerinde herhangi bir abonelik olmayan bir hesapla bu yöntem çalışıyor. Yeni bir hesap açmak en iyisi.
Xbox Game Pass Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey
Xbox Game Pass, 100’den fazla oyunun yer aldığı sistem kütüphanesine erişmenin yanı sıra özel indirimler sunan bir abonelik hizmetidir.
Adım 2: Xbox Gold Live Aboneliği Satın Alma
Öncelikle Xbox Gold Live satın alma ekranına gidin ve “Şimdi Katılın” yazısına tıklayın. “İleri” seçeneğine tıklayın ve ödeme adımını tamamlayın.
Microsoft, Xbox Game Pass’in Fiyatını Artırdı: İşte Güncel Türkiye Fiyatı
Microsoft, ağustos ayında ABD ve Güney Amerika ülkeleri dışında çoğu ülkede Xbox Series X fiyatlarını artırma kararı aldı. Teknoloji şirketi bu fiyat artışına ek olarak Xbox Game Pass ve Xbox Game Pass Ultimate abonelik ücretlerini de yükseltti.
Adım 3: Yenilenen Ödemeyi Kapatma (En Önemli Kısım)
Xbox Gold Live satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Microsoft Hesabınıza girin ve Abonelikler sekmesinin altındaki “Yönet” yazısına tıklayın. Bu ekranda “Otomatik yenilemeyi kapat” seçeneğine tıklayın.
Bu adım çok önemli. Bu sistemin çalışabilmesi ve peşi sıra abonelikleri satın alabilmek için otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekmekte. Bu işlemi her satın alımdan sonra yapmak zorundasınız.
3 aylık Xbox Gold Live’dan 4 adet satın aldıktan sonra diğer adıma geçiyoruz.
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Adım 4: PC Game Pass'ten 12 Adet Satın Alma
Önceki adımda olduğu gibi 12 adet PC Game Pass satın alıyoruz. Her satın alımdan sonra Adım 3’ü uyguluyoruz ve sonraki işleme geçiyoruz.
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Microsoft, PC Game Pass oyunlarını NVIDIA'nın GeForce NOW hizmetine getirmeyi planlıyor. Xbox içerik oluşturucu deneyimi başkanı Sarah Bond, Pazar günü Los Angeles'ta düzenlenen özel bir Xbox medya brifinginde bu hamleyi duyurdu.
Adım 5: Konsol Game Pass'ten 11 Adet Satın Alma
Bu sefer de Konsol Game Pass’inden 11 adet satın alıyoruz. Her satın alım sonrasında Adım 3’ü yapmayı unutmuyoruz.
Adım 6: Game Pass Ultimate 1 Adet Satın Alma (Son Dokunuş)
Şu anda hesabınızda 35 aylık üyelik bulunmakta. 1 adet Game Pass Ultimate satın alarak tüm bu satın alımlarınızı 3 yıllık Game Pass Ultimate’e dönüştürmüş oluyorsunuz. İşlem tamam, artık 3 yıl boyunca Game Pass Ultimate’i kullanabilirsiniz.
- 4 tane 3 aylık Xbox Live Gold maliyeti (75₺)
- 4x75₺=300₺
- 12 tane PC Game Pass maliyeti (30₺)
- 12 x 30₺ = 360₺
- 11 tane PC Game Pass maliyeti (30₺)
- 11 x 30₺ = 330₺
- 1 tane PC Game Pass Ultimate maliyeti (45₺)
- Toplam: 300₺ + 360₺ + 330₺ + 45₺ = 1035₺
Not: Bu rehber, Şeyma Özgür'ün ilgili Youtube videosundan örnek alınarak oluşturulmuştur.
3 yıllık Xbox Game Pass üyeliği alma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önceden farklı yöntemler deneyerek 3 yıllık Game Pass satın almış mıydınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.
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