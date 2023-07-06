Ucuz Game Pass Nasıl Alınır? 3 Yıllık Game Pass

Xbox Game Pass, her geçen gün oyun fiyatlarının arttığı ülkemizde oyuncuların bir numaralı kurtarıcıların biri. Yüzlerce oyunu makul bir ücret karşılığında oynayabildiğiniz Xbox Game Pass'i çok daha ucuza almanın yolu olduğunu biliyor muydunuz? İşte tüm detaylarıyla ucuz Game Pass almak için yapmanız gerekenler.

3 Yıllık Ucuz Game Pass Nasıl Alınır?

4 kez, 3 Aylık Xbox Live Gold satın alma

PC Game Pass'ten 12 adet satın alma

Konsol Game Pass'ten 11 adet satın alma

Game Pass Ultimate 1 adet satın alma

Adım 1: Xbox Hesabı

Öncelikle daha önce Game Pass Ultimate kullanılmamış bir Xbox hesabına ihtiyacınız var. Üzerinde herhangi bir abonelik olmayan bir hesapla bu yöntem çalışıyor. Yeni bir hesap açmak en iyisi.

Adım 2: Xbox Gold Live Aboneliği Satın Alma

Öncelikle Xbox Gold Live satın alma ekranına gidin ve “Şimdi Katılın” yazısına tıklayın. “İleri” seçeneğine tıklayın ve ödeme adımını tamamlayın.

Adım 3: Yenilenen Ödemeyi Kapatma (En Önemli Kısım)

Xbox Gold Live satın alma işlemi tamamlandıktan sonra Microsoft Hesabınıza girin ve Abonelikler sekmesinin altındaki “Yönet” yazısına tıklayın. Bu ekranda “Otomatik yenilemeyi kapat” seçeneğine tıklayın.

Bu adım çok önemli. Bu sistemin çalışabilmesi ve peşi sıra abonelikleri satın alabilmek için otomatik yenilemeyi kapatmanız gerekmekte. Bu işlemi her satın alımdan sonra yapmak zorundasınız.

3 aylık Xbox Gold Live’dan 4 adet satın aldıktan sonra diğer adıma geçiyoruz.

Adım 4: PC Game Pass'ten 12 Adet Satın Alma

Önceki adımda olduğu gibi 12 adet PC Game Pass satın alıyoruz. Her satın alımdan sonra Adım 3’ü uyguluyoruz ve sonraki işleme geçiyoruz.

Adım 5: Konsol Game Pass'ten 11 Adet Satın Alma

Bu sefer de Konsol Game Pass’inden 11 adet satın alıyoruz. Her satın alım sonrasında Adım 3’ü yapmayı unutmuyoruz.

Adım 6: Game Pass Ultimate 1 Adet Satın Alma (Son Dokunuş)

Şu anda hesabınızda 35 aylık üyelik bulunmakta. 1 adet Game Pass Ultimate satın alarak tüm bu satın alımlarınızı 3 yıllık Game Pass Ultimate’e dönüştürmüş oluyorsunuz. İşlem tamam, artık 3 yıl boyunca Game Pass Ultimate’i kullanabilirsiniz.

4 tane 3 aylık Xbox Live Gold maliyeti (75₺)

4x75₺=300₺

12 tane PC Game Pass maliyeti (30₺)

12 x 30₺ = 360₺

11 tane PC Game Pass maliyeti (30₺)

11 x 30₺ = 330₺

1 tane PC Game Pass Ultimate maliyeti (45₺)

Toplam: 300₺ + 360₺ + 330₺ + 45₺ = 1035₺

Not: Bu rehber, Şeyma Özgür'ün ilgili Youtube videosundan örnek alınarak oluşturulmuştur.

3 yıllık Xbox Game Pass üyeliği alma ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz daha önceden farklı yöntemler deneyerek 3 yıllık Game Pass satın almış mıydınız? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir'i takipte kalmayı unutmayın.