SpaceX Türkçe Bilen Müşteri Temsilcisi Arıyor: Maaş ve Şartlar Açıklandı
ABD merkezli SpaceX, Türkçe bilen müşteri temsilcisi aramaya başladı. Peki, şirket tarafından açılan iş ilanında hangi şartlar bulunuyor? İşte detaylar!
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan SpaceX, Türkçe bilen müşteri temsilcisi işe almak için bir ilan açtı. Açılan iş ilanıyla beraber maaş ve şartlar belli oldu. Peki, SpaceX şirketinde çalışabilmek için hangi şartları karşılamak gerekiyor?
SpaceX'in İş İlanındaki Şartlar Neler?
- Lise diploması veya denklik belgesi.
- Müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyim.
- İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.
SpaceX tarafından açılan iş ilanındaki temel nitelikler arasında lise diploması veya denklik belgesine sahip olmak, iyi derece İngilizce ve Türkçe dillerini bilmek, müşteri destek pozisyonunda 1 yıldan fazla deneyim gerekiyor.
İşe alınacak kişinin vardiya sisteminde çalışacağı ve günlük mesai süresinin 10 ila 12 saat olduğu belirtildi. Saatlik ücretin müşteri destek görevlisi için 22 dolar, müşteri destek sorumlusu için 24,50 dolar olduğu açıklandı. Vardiya sistemi ise şu şekilde:
1. vardiya: Alternatif hafta içi programı (06.00 - 18.00)
- Pazartesi perşembe
- Pazartesi çarşamba
1. vardiya: Alternatif hafta sonu programı (06.00 – 18.00)
- Perşembe - pazar
- Cuma - pazar
3. vardiya: Alternatif hafta içi programı (18.00 - 06.00)
- Pazartesi - perşembe
- Pazartesi - çarşamba
3. vardiya: Alternatif hafta sonu programı (18.00 - 06.00)
- Perşembe - pazar
- Cuma - pazar
İş ilanında problem çözme, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, empati, zaman yönetimi dahil olmak üzere çeşitli beceri ve deneyimlere de yer verildi. Tatillerde çalışmaya müsait olunması gerektiği de belirtildi.
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