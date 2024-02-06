SpaceX Yöneticileri Cinsel Taciz ile Suçlanıyor!

Bloomberg'in aktardıklarına göre Kaliforniya'da SpaceX çalışanları şirket yöneticilerini kadınlara karşı ayrımcılık yapmakla suçluyor.

Bloomberg'in haberine göre yedi eski çalışan SpaceX yöneticilerinin cinsel taciz konusunda şaka yaptıklarını ve endişelerini dile getirdikleri için işçileri işten çıkardıklarını söylüyor.

SpaceX Yöneticileri Şirketteki Kadınlara Cinsel Tacizde mi Bulunuyor?

Haber kaynağı tarafından incelenen bir dosyaya göre eski bir çalışan, erkek iş arkadaşlarından birinin yaptığı işten övgü almasıyla ilgili endişelerini dile getirdikten sonra kendisini "fazla duygusal" olmakla suçlayan ve "daha alçakgönüllü olmasını" öneren bir performans değerlendirmesi aldığını söyledi.

Çalışanlar daha önce ABD Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu'na yaptıkları şikayette SpaceX'i kendilerini yasa dışı bir şekilde işten çıkarmakla suçlamışlardı.

Musk daha önce de cinsel suiistimal suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Mayıs 2022'de SpaceX'in 2018'de eski bir uçuş görevlisine Musk'ı kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlamasının ardından 250.000 dolar ödediği ortaya çıkmıştı.

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