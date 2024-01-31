Elon Musk'ın 55.8 Milyar Dolarlık Tesla Tazminatı Mahkeme Kararıyla Sonuçlandı!

ABD mahkemesi, Elon Musk'ın 55.8 milyar dolarlık Tesla tazminatını reddetti ve yönetim kurulunun şirket için yasal görevlerini ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, Musk'ın 2018'de duyurulan 10 yıllık tazminat planının yönetim kurulu tarafından adil bir şekilde değerlendirilmediğini ve hissedarların tam olarak bilgilendirilmediğini belirledi.

Mahkeme, Musk'ın tazminatının şirketin değeriyle orantısız olduğunu da tespit etti. Bu durum, Musk'ın dünya üzerindeki en zengin kişi olma unvanını riske atabilir.

Ayrıca, Musk'ın tazminat planının onay sürecinin derin bir şekilde kusurlu olduğunu belirtti. Tesla yönetim kurulu üyeleri arasında geniş bağlantıları olduğunu tespit eden mahkeme, bu ilişkilerin iş ve kişisel alanlara kadar uzandığını vurguladı.

Tazminat müzakerelerine katılan komitenin bir üyesinin, Musk'a olan hayranlığının onu gözyaşlarına boğduğu ifade edilirken, bu üyenin Tesla için mi yoksa Musk için mi hareket ettiği belirsizliğini koruyor.

Mahkeme, müzakere sürecinde anlamlı bir pazarlığın olmadığını ve komitenin Musk'ın taleplerini kabul ettiğini ortaya koyarak, müzakere sürecinin işbirlikçi bir yaklaşımla ele alındığını ifade etti. Ayrıca, Musk'ın tazminatının belirlenmesiyle ilgili ayrıntıların hissedarlara yanıltıcı bir şekilde sunulduğunu tespit etti.

2018'de hissedarlar, Musk'ın tazminat paketi üzerine oy kullandıklarında, Tesla yönetim kurulu tarafından özel bir tazminat danışmanlık firmasıyla birlikte geliştirildiği ve Musk'ın süreçten çekildiği iddia edildi. Ancak gerçekte, Musk, tazminatın boyutunu ve yapısını öneren, komitenin düşündüğü ve nihayetinde onayladığı şartları belirleyen kişiydi.

Hissedarlar, Musk'ın kendi tazminat planını kaleme aldığını veya Tesla'nın yönetim kurulu üyeleriyle yakın ilişkisini ve etkisini bilmiyordu. Mahkeme ayrıca Musk'ın 55.8 milyar dolarlık paketinin Tesla'nın anlaşmadan elde ettiği değere orantısız olduğunu buldu.