Stellar Blade Fragmanı Yayımlandı: Çıkış Tarihi de Belli Oldu!

State of Play etkinliği esnasında Stellar Blade için yeni bir fragman yayımlandı. Paylaşılan fragman, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Tanıtım videosu ile beraber oyunun ne zaman çıkacağı da belli oldu.

Stellar Blade Fragmanı Paylaşıldı

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Stellar Blade için paylaşılan fragman, oyunun bazı ana oynanış mekaniklerini, bölüm ve karakter tasarımlarını, atmosferini gösteriyor. Böylece oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.

Shift Up tarafından geliştirilen üçüncü şahıs aksiyon macera oyununun tanıtım videosu 6 dakika 7 saniye uzunluğunda. Oyunda Dünya'yı kurtarma görevi verilen Eve isimli karakteri kontrol ederek karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye çalışacağız.

Stellar Blade Çıkış Tarihi

Merak içerisinde beklenen Stellar Blade, 26 Nisan 2024 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek.

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