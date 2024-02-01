State of Play 2024 Etkinliğinde Hangi Oyunlar Tanıtıldı? (Video)

2024 yılının ilk State of Play etkinliği düzenlendi. Japonya merkezli teknoloji devi Sony tarafından düzenlenen etkinlik esnasında PlayStation için heyecan verici duyurular yapıldı.

State of Play Etkinliğinde Tanıtılan Oyunlar

Etkinlik esnasında yeni Death Stranding oyununun yeni fragmanı dahil olmak üzere önemli çeşitli gelişmeler yaşandı. Etkinlikte yapılan duyurular ve yayımlanan fragmanlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Hideo Kojima Yeni Aksiyon Casusluk Oyunu Üzerinde Çalışıyor

Kojima, stüdyosunun PlayStation için yeni IP üzerinde çalıştığını açıkladı. Bu bir aksiyon casusluk oyunu olacak. Proje ile ilgili henüz başka bir detay bilinmiyor.

Death Stranding 2: On the Beach Fragmanı Yayımlandı

Kojima Productions, resmi adı Death Stranding 2: On the Beach olan Death Stranding 2 için uzun bir fragman paylaştı. Sam Porter Bridges'in geri döndüğü oyunda Drawbridge isimli yeni bir grup ile karşı karşıya geliyor.

Yeni oyunda Norman Reedus, Lea Seydoux, Elle Fanning, Shioli Kutsuna, Troy Baker ve daha fazlasının yer alması bekleniyor.

Until Dawn Remaster PS5 ve PC'ye Geliyor (Video)

Supermassive Games'in popüler korku oyunu Until Dawn'ın Remaster sürümü PlayStation 5 ve PC için geliştiriliyor. Söz konusu sürümün bu yılın sonlarında satışa sunulması bekleniyor.

Rise of the Ronin Fragmanı Yayımlandı

Koei Tecmo'nun üzerinde çalıştığı açık dünya aksiyon oyunu için yeni fragman paylaşıldı. Rise of the Ronin olarak isimlendirilen oyunun fragmanı 3 dakika 53 saniye uzunluğunda.

Dragon's Dogma 2 İçin Yeni Oynanış Fragmanı Paylaşıldı

Capcom tarafından geliştirilen Dragon's Dogma 2 için yeni bir fragman paylaşıldı. Yeni RPG oyununun 22 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Stellar Blade'in Çıkış Tarihi Açıklandı (Video)

Shift Up tarafından geliştirilen Stellar Blade isimli oyunun 26 Nisan 2024 tarihinde satışa sunulacağı açıklandı. Oyuna dair bir fragman da yayımlandı.

Silent Hill: The Short Message Duyuruldu (Video)

Konami, etkinlik esnasında Silent Hill: The Short Message isimli oyunu duyurdu. Şu anda PS Store üzerinden ücretsiz olarak oynanabilen oyun için bir fragman da yayımlandı.

Judas İçin Yeni Fragman Yayımlandı

Ghost Story Games tarafından geliştirilen Judas için hikâye fragmanı yayımlandı. Paylaşılan video 1 dakika 51 saniye uzunluğunda.

Sonic x Shadow Generations Duyuruldu (Video)

Etkinlikte Sonic x Shadow Generations duyuruldu. 2024 yılının sonbahar mevsiminde satışa sunulması beklenen oyun PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch ve PC için geliştiriliyor. Oyun için ayrıca bir fragman da yayımlandı.

Dave the Diver PlayStation'a Geliyor

Dave the Diver nisan ayında PlayStation'a gelecek. Duyuru kapsamında yeni bir fragman da yayımlandı.

Helldivers 2 İçin Yeni Fragman Paylaşıldı

8 Şubat 2024 tarihinde piyasaya sürülmesi beklenen Helldivers 2 için yeni fragman yayımlandı. Paylaşılan video 1 dakika 13 saniye uzunluğunda.

Foamstars İçin Yeni Fragman Yayımlandı

Square Enix tarafından geliştirilen Foamstars 6 Şubat 2024 tarihinde PlayStation 4 ve PlayStation 5 platformlarına çıkacak. Oyun için yeni bir fragman da paylaşıldı.

PlayStation VR 2 Oyunu Legendary Tales İçin Fragman Paylaşıldı

Urban Wolf Games tarafından geliştirilen yeni PlayStation VR2 oyunu Legendary Tales için fragman yayımlandı.

Metro Awakening VR Fragmanı Yayımlandı

Metro 2033'teki olaylardan öncesini konu alan Metro Awakening VR'da oyuncular, karısını bulmaya çalışan bir doktoru kontrol edecek. Oyun için bir fragman da paylaşıldı.

Zenless Zone Zero PlayStation 5 İçin Geliştiriliyor

Zenless Zone Zero'nun PlayStation 5 konsolu için geliştirildiği duyuruldu. Ayrıca oyuna dair yeni bir fragman da yayımlandı.

State of Play 2024 etkinliği esnasında tanıtılan oyunları sıraladık. Etkinlikte tanıtılan oyunlar ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.