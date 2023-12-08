X Üzerinden Canlı Yayın Açmak Artık Çok Daha Kolay!

Streamlabs, X'te (eski adıyla Twitter) kesintisiz bir canlı yayın deneyimi sağlayan ve içerik üreticilerin yüksek kaliteli canlı yayınlar yapabilmesini daha kolay hâle getiren yeni bir entegrasyon sundu. Bu kapsamda birbirinden kullanışlı özelliklere erişilebiliyor.

Streamlabs, X Entegrasyonu Kapsamında Neler Sunuyor?

Entegrasyon sayesinde Streamlabs'in masaüstü sürümü ve mobil uygulaması üzerinden artık X hesabı ile oturum açılabiliyor. Canlı yayına geçmek için yayın anahtarlarını manuel olarak girmenize gerek yok. Giriş yapıp canlı yayını başlatmanız yeterlidir.

Canlı yayın sohbet entegrasyonu, içerik oluşturucuların izleyicilerinin sohbet mesajlarını doğrudan Streamlabs masaüstü sürümü üzerinden izlemesine ve onlarla etkileşime geçmesine imkân tanıyor.

Ayrıca sohbet ekranında kimlerin mesaj yazabileceği de filtrelenebiliyor. Örneğin "yalnızca doğrulanmış", "yalnızca aboneler" gibi seçenekler seçilebiliyor. Bunların yanı sıra Streamlabs widget'ları da kullanılabilir hâle geldi.

Birden fazla platformda izleyici kitlesi olan içerik üreticileri, Streamlabs Ultra'nın sunduğu çoklu yayın özelliğinden de yararlanabilir. Streamlabs kullanıcılarının tercih edebileceği çeşitli temala seçenekleri de mevcut. Bu temalar, canlı yayınların daha profesyonel bir görünüme kavuşmasına imkân tanıyor.

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