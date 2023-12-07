Eski X Yöneticilerinden Biri Elon Musk'a Dava Açtı!

X'in eski yöneticilerinden biri, Elon Musk'ın şirketi satın almasının ardından bütçe kesintilerine itiraz ettiği için işten çıkarıldığını iddia ederek dava açtı. Yönetici, Musk'ın önerdiği kesintilerin şirketin güvenlik uygulamalarıyla ilgili olarak ABD hükûmetiyle yaptığı anlaşmaya uymasını engelleyeceğini söyledi.

X'in küresel bilgi güvenliği başkanı olan Alan Rosa, Salı günü geç saatlerde New Jersey federal mahkemesinde, diğer iddiaların yanı sıra sözleşme ihlali ve haksız fesih iddialarıyla Elon Musk'a ve X'e dava açtı.

Rosa, geçen yılın sonlarında Musk'ın şirketi satın almasının ardından, kendisine departmanının fiziksel güvenlik bütçesini %50 oranında azaltmasının ve X'in dünyanın dört bir yanındaki kolluk kuvvetleriyle bilgi paylaşmasını sağlayan yazılımı kapatmasının söylendiğini iddia ediyor.

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Rosa, bu kesintilerin X'i 2022 yılının başlarında ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile imzaladığı ve X'in kullanıcıların kişisel bilgilerini kötüye kullandığını iddia eden 150 milyon dolarlık anlaşmayı ihlal etme riskiyle karşı karşıya bırakacağı için itiraz ettiğini söylüyor. Anlaşma, X'in gizli verileri korumak için gizlilik ve bilgi güvenliği kontrolleri uygulamasını gerektiriyordu.

Davaya göre Rosa, bu endişelerini dile getirdikten günler sonra işten çıkarıldı. Rosa dava ile birlikte cezai tazminatlar ile yasal ücretler talep ediyor.

X, Musk'ın şirketi satın alması ve maliyet azaltıcı bir önlem olarak iş gücünün yarısından fazlasını işten çıkarmasından bu yana eski çalışanlar ve yöneticiler tarafından açılan çok sayıda davayla karşı karşıya kalmış durumda.

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