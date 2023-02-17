Taha Duymaz'dan Acı Haber Geldi

CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ve kardeşlerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte tüm ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem felaketi sonucunda enkaz altında kalan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan acı haber geldi. CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, Duymaz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Taha Duymaz'ın Hayatını Kaybettiği Açıklandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat 2023 tarihinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmişti. Bu depremler Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ illerini de etkilemişti.

İnternet üzerinden yayımladığı yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, büyük deprem felaketinin ardından Hatay'da enkaz altında kalmıştı. Arama kurtarma ekipleri, günlerdir Duymaz'ı enkaz altından kurtarabilmek için çalışıyordu fakat acı haber geldi.

Habertürk'teki habere göre arama kurtarma ekipleri, depremden 12 gün sonra Taha Duymaz ve kardeşleri Umut ve Melek Duymaz'ın cansız bedenlerine ulaştı. CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, konuya dair açıklamada bulundu.

Özdemir, internet üzerinden paylaştığı videoda "Arkadaşlar Taha Duymaz ve kardeşleri hakkın rahmetine kavuşmuştur. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine tekrardan baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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