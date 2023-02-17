Deprem Bölgesindekilere Yönelik Bakan Kurum'dan Önemli Açıklama!

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem ülkemizin 10'dan fazla şehrini etkiledi ve sayısız can kaybı ve yıkıma neden oldu. Hâlen daha depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum depremzedelere yönelik önemli açıklamalarda bulunuyor.

Tespitler sonucunda 84.726 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildiğini belirten Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremzedelerin deprem bölgesindeki hasar görmüş binalardan eşya almaması ve binalara mutlaka girilmemesi ve yaklaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bakan Kurum: "Eşya Almak İçin Evlere Kesinlikle Girmeyin"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nde bir araya geldi ve bir dizi önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, Adana'da yeni yapılacak kafet konutlarının bir bölümü hakkında ve hasar tespitlerin güncel durumuyla ilgili şu ifadelerde bulundu: