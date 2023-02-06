SON DAKİKA: Deprem Sonrası Gündem Haberleri (Güncelleniyor)

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan ve 7.4 büyüklüğünde gerçekleşen depreme dair yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Tüm son dakika haberlerine tek bir noktadan en güncel şekilde ulaşmak için canlı haber içeriğimizi takip edebilirsiniz.

İletişim Başkanı'ndan Elon Musk'a Çağrı

İnternet ve operatör şebekelerinin çökmesi sonucunda deprem etkisi altında kalan tüm illerle iletişime geçmek bir hayli zorlaştı. Twitter üzerinden aktif olarak paylaşımlar, yardım mesajları ve destek çağrıları veriliyor.

Bunun üzerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşlanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Altun: " "Twitter'dan sorumlu bir tutum bekliyoruz."

Eğitime 1 Hafta Ara Verildi

Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Gaziantep, Urfa ve daha pek çok ilde üzücü haberler almaya devam ediyoruz. Hayatın tüm alanında duraklama yaşanırken bir adım da eğitim alanında atıldı.

Vatandaşların ve öğrencilerin zor duruma düşmemesi adına Cumhurbaşkı Yardımcısı Fuat Oktay "Deprem bölgelerinde eğitime 1 hafta ara verildi" şeklinde açıklama yaptı.

Açıklama sonrası gelen yeni bilgilere göre Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da bugünden itibaren eğitime 2 hafta ara verildi.

Aynı şekilde ikinci bir duyuru yapılana kadar Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis ve Osmaniye illerinde üniversiteler tatil edildi.

Artçılar Devam Ediyor

7.4 şiddetindeki deprem sonrasında artçı sarsıntıların da ardı arkası kesilmiyor. Son dakika artçı bilgileri şu şekilde;

Hatay - 4.2 (11:01)

Gaziantep - 3.7 (10:43)

Malatya - 4.1 (10:41)

Kahramanmaraş - 3.7 (10:35 - 10:31)

Kahramanmaraş - 3.1 (11:12)

KYK'dan Cevap Geldi

Sabah saatlerinde Twitter üzerinde yapılan paylaşımların büyük bir çoğunluğu da KYK yurtlarında kalan öğrencilere aitti. Kaldıkları KYK yurtlarının da yıkıldığını ve enkaz altında kaldıklarını iddia adan birçok öğrenci bulunuyor.

Bu paylaşımlardan sonra KYK'dan açıklama geldi: Yurtlarımızda herhangi bir yıkım meydana gelmedi.

Spor Organizasyonları Durduruldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı da depreme karşı duyarsız kalmadı. İkinci bir açıklama yapılana kadar tüm spor organizasyonları durduruldu.

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