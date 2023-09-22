Tavuk Seslerini Tercüme Edebilen Yapay Zeka Geliştirildi

Japonya'da yer alan araştırma ekibi, tavuk seslerini tercüme edebilen yapay zeka geliştirdiğini öne sürdü. Geliştirilen yapay zekanın, tavukların çeşitli duygusal durumlarını çözebildiği belirtildi.

Yapay Zeka, Tavukların Gıdaklamalarını Tercüme Edebiliyor

Independent'taki habere göre Tokyo Üniversitesindeki profesör Adrian David Cheok liderliğindeki araştırma ekibi, tavukların gıdaklamalarını tercüme eden yapay zeka üretti. Derin Duygusal Analiz Öğrenmesi isimli sistem, yapay zeka yöntemiyle öfke, korku, açlık, memnuniyet, heyecan ve sıkıntı duygularını tercüme edebiliyor.

Bu sistemin bilim adına büyük bir sıçrama olduğunu belirten Prof. Cheok, üstelik bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi ve "Bu teknikleri diğer hayvanlara uyarlayabilmeyi ve hayvanların yer aldığı çeşitli endüstrilerde inanılmaz bir zekanın temelini atabilmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Sistemin doğruluk oranının ise yüzde 80 olduğu söyleniyor. Paylaşılan bilgilere göre sistemin doğruluğu, farklı tavuk ırklarına ve çevre koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

Söz konusu yöntemin karmaşık matematiksel algoritmalara dayandığını belirten araştırma ekibi, geliştirilen sistemin, tavukların sürekli olarak değişen ses kalıplarına uyum sağlamak için kullanılabileceğini ifade etti.

Araştırma kapsamında 80 tavuktan alınan ses örnekleri incelendi. 200 saat civarında ses kaydının analiz edilmesi sonucunda 100 saatlik bir örneklem elde edildi. Araştırma sürecinde 8 hayvan psikoloğu ve veteriner ile iş birliği yapıldığı belirtildi.

Ekip tarafından yapılan açıklamada "Sonuçlarımız, tavukların duygusal durumlarını ses sinyallerine dayanarak tanımak için yapay zeka ve makine öğrenimi tekniklerini kullanabileceğimiz gösteriyor" sözlerine yer verildi.

Tavukların gıdaklama sesini tercüme edebilen yapay zeka sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.