Okulların Açılması ChatGPT'ye Yaradı: İlgi Tekrar Artıyor!

Geçtiğimiz 3 aylık yaz tatili sürecinde kullanımı düşen ChatGPT, Eylül ayı itibatiyle tekrar yükselmeye başladı. Inseder tarafından paylaşılan verilere bakıldığı zaman OpenAI'ın yapay zeka destekli sohbet robotu, öğrenciler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyor.

Okullar Açıldı, Kullanımı Arttı!

Okulların açılması ve ödevlerin verilmesi ile birlikte geçtiğimiz dönemin en sık karşılaşılan sorunlarından biri ile tekrardan yoğun bir şekilde karşılaşmamız olası bir hale geldi. Öğrencilerin birçoğu, şimdiden ödevlerini yapmak için sohbet robotu ChatGPT'yi kullanmaya başladı.

Haziran ayı gibi kullanımı ve trafiği ivme kaybeden ChatGPT, üç ayın sonunda tekrardan yükselişe geçti. Bunun en büyük sebepleri arasında da okulların açılması ve öğrencilerin de ev ödevlerini kolay bir şekilde yapma ihtiyacının doğması yer alıyor.

SimilarWeb'in verilerine baktığımızda da Eylül ayında trafiğin yükselişe geçtiğini görebiliyoruz. Minecraft ile karşılaştırma yapıldığı zaman yaz dönemine giriş yapıldığında ilginin arttığını, ChatGPT'ye ise ilginin azaldığını görüyoruz. Okulların açılmasıyla da bu durum tersine bir sonuç vermeye başladı.

Uzmanlar Endişelerinde Haklı Olabilir

ChatGPT ve benzeri sohbet robotlarının sıklıkla öğrencilerin ödevlerini yapmak için kullanması uzmanların söyledğine göre kötüye işaret edebilir.

Hem ChatGPT hem de benzeri platformların ağırlıklı olarak bu amaçla kullanılıyor olması sohbet robotlarının "kısıtlı" kullanım alanlarını ortaya çıkıyor.

İlerleyen dönemlerde de sadece öğrencilerin ödev yaptırdığı yapay zeka, önemli ve baskın bir bilgi işlem platformu olabilme ihtimalini tamamen kaybedebilir.