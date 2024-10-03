Yapay Zeka Meclise Girdi! TBMM'de AI Komisyonu Kuruldu

Yapay zeka teknolojileri gelişmeye ve hayatımızın farklı alanlarında karşımıza çıkmaya devam eidyor. Ancak hızla artan popülarite ve bu alandaki regülasyonların eksikliği bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Bu durumun farkında olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ise olası yapay zeka kazanımlarını ve risklerini tespit etmek için Türkiye'nin ilk yapay zeka komisyonunu kurdu. İşte ayrıntılar...

TBMM'de Yapay Zeka Komisyonu kuruldu

TBMM'de yapay zekayı derinlemesine araştırmak, bu teknolojinin olası yararları ve risklerini tespit etmek amacıyla yeni bir komisyon kuruldu. Komisyonun konuyla ilgili çalışmalara en kısa sürede başlaması ve bulgularını TBMM ile paylaşmak üzere bir raporda toplaması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Bekir Bozdağ, konuşmasında şu ifadelere yer verdi.

Yapay zekanın kazanımlarına yönelik atılacak adımların belirlenmesi, bu alanda hukuki altyapının oluşturulması ve yapay zeka kullanımının barındırdığı risklerin önlenmesine ilişkin tedbirlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan Meclis Araştırması önergelerinin birlikte yapılacak görüşmelerine başlıyoruz.

Bildiğiniz üzere yapay zeka oldukça işlevsel bir teknoloji. Ancak hile, kolaya kaçma, telif hakkı ve bazı meslek gruplarını "gereksiz kılma" gibi bazı tartuşmaların da gündeminde. TBMM'nin bu tartışmaları ele alması ve bazı noktalarda çözümler sunması bekleniyor.

Yapay zeka teknolojileri özellikle telif hakkı ve kişisel verilerin korunması konusunda büyük bir tehlike oluşturuyor. TBMM komisyonunun bu konuda nasıl bir çözüm sunacağı ise şimdiden merak ediliyor.