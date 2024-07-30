Helio G100'lü İlk Telefon: Tecno Camon 30S Pro Tanıtıldı!

Telefonları ile ülkemizde de boy gösteren fakat halen popülerlik kazanamayan Tecno yeni akıllı telefonu Camon 30S Pro'yu sessizce tanıttı. Camon 30 ailesinin en yeni üyesi olan bu telefon kablosuz şarj özelliğine sahip ilk Tecno akıllı telefon olma ünvanına da sahip.

Tecno Camon 30S Pro Özellikleri

Camon 30S Pro gücünü Mediatek Helio G100 işlemciden alıyor. 6 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve oldukça yeni olan bu işlemci hakkında henüz tüm detayları bilmiyoruz fakat yerini aldığı işlemciye kıyasla yüzde 7 daha iyi bir performans sunduğu belirtiliyor.

5G desteği bulunmayan bu işlemciye 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. RAM'i sanal olarak 16 GB'a kadar artırmak mümkün fakat bu büyük bir performans sıçraması anlamına gelmiyor. Telefonun 6,78 inçlik AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Ekrandaki delik 50 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kameraya ev sahipliği yaparken, arka tarafta 50 Megapiksel çözünürlüğe ve OIS'e sahip olan Sony IMX896 ana kamera ve 2 Megapiksel derinlik algılama sensörü bulunuyor.

Tecno Camon 30S Pro'nun 5000 mAh kapasiteli bataryası, 45W hızlı şarj desteğine sahip. Telefonu kablosuz şarj etmek istediğinizde ise 20W hız sunuluyor. Hyper Charge (en hızlı), Smart Charge veya Low Temp Charge olmak üzere üç farklı şarj moduna sahip olan telefon IP53 sertifikası ile geliyor.

NFC ve FM radyo desteğinin yanı sıra kumanda olarak kullanabilmenizi sağlayan IR blaster'a sahip olan Tecno Camon 30S Pro, Android 14 işletim sistemi ile kutudan çıkıyor. 7,75 mm kalınlığındaki telefonun fiyatı ve çıkış tarihi henüz bilinmezliğini koruyor.