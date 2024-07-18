TECNO CAMON 30 5G İnceleme: Güçlü İşlemci, 50 Megapiksel Ön Kamera ve Fazlası!

TECNO, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlesi ise kısa süre önce tanıttığı CAMON 30 5G modeli oldu. Biz de Tamindir olarak bu telefonu tüm detaylarıyla keşfetmeniz ve artıları ile eksilerini öğrenmeniz için inceledik. Peki TECNO CAMON 30 5G özellikleri ve fiyatı ile kullanııclara neler sunuyor? İşte TECNO CAMON 30 5G incelemesi

TECNO CAMON 30 5G Teknik Özellikleri

TECNO CAMON 30 5G incelememize özellikleri ile başlayacak olursak, karşımızda oldukça iddialı bir akıllı telefon olduğunu söyleyebiliriz. Cihaz, gücünü MediaTek'in amiral gemisi modeller için geliştirdiği Dimensity 7020 5G işlemcisinden alıyor.

6 nm CPU üretim teknolojisi ile geliştirilen bu işlemci, günlük kullanımdan tutun da yüksek performans gerektiren oyunlara kadar tüm kullanım senaryolarında ihtiyacınızı kolaylaştırıyor. Elbette ki böyle bir işlemci bile tek başına yeterli değil.

Bu nedenle TECNO CAMON 30 5G özellikleri arasında 12 GB fiziksel RAM ve buna ek olarak 12 GB sanal RAM var. Toplamda 24 GB'a kadar ulaşan bu kapasite, sizlere çoğu modern bilgisayarda bile olmayan bir kapasite sunuyor.

Elbette ki söz konusu 12 GB sanal RAM depolama alanından geliyor ve saklama alanınızdan belli bir kapasite eksilmesi anlamına geliyor. Normalde bu bir sorun olabilirdi ancak TECNO CAMON 30 5G'nin sahip olduğu devasa 512 GB depoalama alanı böyle bir ihtimali ortadan kaldırıyor.

5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip olan TECNO CAMON 30 5G, çoğu rakibinin kutusundan adaptör bile çıkmazken, 15 dakikada %50, 45 dakikada ise %100 şarj sağlayabilen 70W adaptör ile geliyor. Kullanııclar dilerse akıllı şarj, düşük sıcaklıkta şarj, hiper şarj gibi seçenekleri değerlendirebiliyor.

TECNO CAMON 30 5G Temel Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.78 İnç (AMOLED, 120 Hz)

6.78 İnç (AMOLED, 120 Hz) Çözünürlük: 1080x2436 (FHD+)

1080x2436 (FHD+) Depolama: 512 GB

512 GB Bellek: 12 GB RAM

12 GB RAM Batarya: 5000 mAh, 70W hızlı şarj (45 dakika)

5000 mAh, 70W hızlı şarj (45 dakika) Kamera: Arka Kamera: 50 MP (Ana, OIS, PDAF, 2 MP derinlik, Light Sensor) Ön Kamera: 50 MP (Dual-LED Flaş) Video Kayıt: 1440p (30 fps)

İşlemci: MediaTek Dimensity 7020, 2.2 GHz, 8 çekirdek, 6 nm

MediaTek Dimensity 7020, 2.2 GHz, 8 çekirdek, 6 nm Bağlantı: 5G, 4.5G, Wi-Fi 5, NFC, GPS

5G, 4.5G, Wi-Fi 5, NFC, GPS Su ve Toz Dayanıklılığı: IPX4, IP5X

IPX4, IP5X Parmak İzi Okuyucu: Ekran içinde

Ekran içinde Diğer Özellikler: Dolby Atmos, Çift Hat, Android 14 (HiOS 14)

TECNO CAMON 30 5G Kamera Özellikleri

TECNO CAMON 30 5G incelemesine kamera özellikleri ile devam edecek olursak, karşımızda üçlü bir dizilim görüyoruz. Bunlar; 50 megapiksel optik görüntü sabitleyici (OIS) ve elektronik görüntü sabitleyici (EIS) destekli F1.8 ana kamera, derinlik efekti için kullanılan 2 magapiksel kamera ve daha iyi gece çekimi için kullanılan ışık sensörü.

Söz konusu özellikler, TECNO CAMON 30 5G'yi fotoğraf ve video çekimi sırasında her türlü sarsıntıya karşı koruyor ve gece bile berrak, canlı ve parlak görüntüleme yapmanızı sağlıyor. Ayrıca cihaz, 2K'da 30 FPS'e kadar portre video çekebiliyor.

TECNO CAMON 30 5G, ön kamera özellikleri ile de öncü bir model olarak karşımıza çıkıyor. Tıpkı arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da 2K çekim yapabilen 50 megapiksel bir kameraya sahip.

Ayrıca TECNO CAMON 30 5G, 100MP Ultra Net Çekim Modu'na sahip. Bu mod, fotoğraflarınıza olağanüstü ayrıntı ve netlik kazandıran inanılmaz bir özellik. Bu sayede, daha önce hiç görmediğiniz kadar detay yakalayabilir, daha net görüntüler elde edebilir ve fotoğraflarınızı dilediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz.

TECNO CAMON 30 5G Tasarımı

TECNO CAMON 30 5G incelemesinde tasarıma değinmezsek olmaz. Cihaz, kuşkusuz tüm rakipleri arasında en eşsiz tasarıma sahip akıllı telefon modellerinden biri. Bazalt, gümüş grisi ve tuz beyazı renk seçeneklerine sahip CAMON 30 5G'nin arka yüzeyi ise camdan oluşuyor.

Bu cam materyaller, üstlerinde bulunan simli kum kaplama işlemi sayesinde hem tek elle tutuşta daha rahat ve ergonomik bir kavrama sağlıyor hem de renk konusunda daha mat bir renk sunuyor. Ayrıca parmak izine dirençli yapısı ile sizi elinizde bezle gezme derdinden kurtarıyor.

Telefonun arka kapak tasarımı ise ikonik fotoğraf kameralarından esinleniyor. Dairesel kamera adası akıllıca tasarlanmış ve bu yapı cihazın ısınmasını önleyerek sorunsuz ve verimli performans ile çalışmasını sağlıyor.

TECNO CAMON 30 5G Fiyatı

Elbette ki TECNO CAMON 30 5G incelemesi fiyatından bahsetmesek olmazdı. TECNO CAMON 30 5G, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan seçeneğiyle Türkiye'de 24.999 TL'ye satılıyor. Bu da benzer özelliklere sahip rakiplerinden çok daha avantajlı ve uygun bir fiyat olarak karşımıza çıkıyor.

TECNO CAMON 30 5G Yapay Zeka Özellikleri

Yapay zeka teknolojileri her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Akıllı telefonlar da kuşkusuz bu duruma en hızlı ayak uyduran tüketici elektroniği sınıfında. TECNO CAMON 30 5G ise buna uygun olarak oldukça dikkat çekici yapay zeka özelliklerine sahip. Bu özellikler şu şekilde:

Yapay Zeka Destekli Portreler:

Sonsuz Yaratıcılık: Sektörün ilk yerleşik AIGC Portre işlevi ile sosyal medya avatarlarınız için benzersiz ve kişiye özel portreler oluşturun.

Kişiye Özel Deneyim: Dört kıtada özel yerelleştirme sayesinde farklı kültürlere ve ırklara uygun portreler oluşturabilirsiniz.

Tek Dokunuşla Mükemmellik: Modaya uygun ve eğlenceli portreler oluşturmak için tek yapmanız gereken ekrana dokunmak!

Yapay Zeka Destekli Görüntü Düzenleme:

Kusursuz Görüntüler: TECNO Universel ton teknolojisi ile yabancıları ve nesneleri tek tıklamayla kolayca silin.

Gerçekçi Güzellik: Yıllara dayanan portre algoritması ve yapay zekanın gücü ile her zamankinden daha doğal ve ışıltılı görünün.

Önde Gelen Renk Bilimi: Renk araştırma enstitüleriyle iş birliği sayesinde en doğru ve canlı renkleri yakalayın.

Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme:

Net Sesli Görüşmeler: Artık gürültülü ortamlarda bile net ve kesintisiz telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.

Her Yerde Berrak Ses: İster kalabalık bir caddede ister rüzgarlı havada olun, gürültü engelleme teknolojisi sesinizi net bir şekilde iletir.

Beyaz Gürültü Sorunu Çözüldü: Klimalar, elektrikli fanlar ve diğer beyaz gürültüler artık görüşmelerinizi engelleyemeyecek.

Editörün Yorumu

Oldukça şık, güçlü ve kullanışlı bir telefon olarak karşımıza çıkan TECNO CAMON 30 5G, pek çok rakibinden fazlasını sunuyor. Örneğin özellikleri arasında TECNO'nun PinPoint Navigasyon Sistemi de mevcut. Şirketin kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirdiği bu teknoloji tüm koşullarda maksimum doğruluk sunuyor.

Türkiye'de de test yapan TECNO, teknolojisini İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarında denedi. Testte kullanılan TECNO CAMON Pro 5G, bulvarlar, yüksek binalar, kanyonlar, dağ yolları ve kentsel banliyölerde üstün performans sergiledi.

PinPoint Nav sistemi, 1 metreye kadar minimum sürüklenme mesafesi ve 0,7 saniyelik başlatma hızı ile dikkat çekiyor. SUPL uyarlanabilir anahtarlama algoritması sayesinde, mevcut endüstri normu olan 2,8 saniyeyi aşarak sektördeki en hızlı konumlandırma hızını sunuyor.

Bu yenilikçi sistem, rakiplerini üç kattan fazla geride bırakmayı başarıyor ve kullanıcıların kritik navigasyon ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılıyor. Ayrıca TECNO ve Dolby Atmos işbirliği ile geliştirilen CAMON 30 serisi, stereo ses sistemlerini profesyonel amiral gemisi seviyesine taşıyor.

Tüm bu bahsettiğimiz özellikler ve fazlası TECNO CAMON 30 5G'yi Türkiye'de satılan en iyi fiyat/performans modellerinden biri yapıyor. Ayrıca kutudan Android 14 ile çıkan telefonun 2 büyük Android güncellemesi alarak Android 15 ve Android 16 sürümlerine güncellenececeğini de hatırlatmakta fayda var.

Bunun yanı sıra en az 3 yıl boyunca yazılım güvenlik güncellemesi de yine tüm CAMON 30 serisi modelleri için kullanıcılara resmi olarak sunulacak.