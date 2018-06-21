Telefon Bataryası Patlayan Ünlü Şirketin CEO'su Hayatını Kaybetti

Cradle Fonu CEO'su Nazrin Hassan, yatak odasında şarjda olan akıllı telefonunun patlaması sonucu hayatını kaybetti. 43 yaşındaki girişimcinin Huawei ve BlackBerry markalı telefonlar kullandığı öğrenilirken, cihazlardan hangisinin patladığı henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili iddialardan biri, her iki akıllı telefonun da Hassan’ın yatağının başında şarj olduğu ve bir tanesinin patladığı yönünde. Bazı raporlar, patlama sonrasında yayılan ateşin Hassan’ın uyuduğu yatağı sardığı ve daha sonra odanın her yerine yayıldığını belirtirken, bazıları ise telefonun patlamasıyla birlikte fırlayan cam parçacıklarının Hassas’ın başına saplanarak ölümüne yol açtığını söylüyor.

Polisin yaptığı açıklamada, üç çocuk sahibi 43 yaşındaki Hassan’ın çıkan zehirli gaz sebebiyle öldüğü söylenenler arasında yer aldı. Lityum-iyon pillerin yanmasıyla birlikte ortaya çıkan gazların Hassan’ın ölüm sebebi olabileceği dile getirilirken, talihsiz adamın ailesinden açıklama geldi.

Nazrin Hassan’ın kayınbiraderi Maliye Sicili, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında hangi telefonun patladığını bilmediklerini söyleyen Sicili, olayın Hassan uyurken gerçekleştiğinden emin olduklarını, patlamanın Hassas’ın vücudunda yanık ve yaralanmalara yol açtığını belirtti.

Nazrin Hassan’ın Malezya’da bir finansa şirketi bulunuyor ve birçok firmaya teknolojiyle ilgili danışmanlık veriyordu.