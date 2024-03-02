BTK Tavan Fiyat Açıklayacak: Telefon Faturalarına Zam Gelebilir!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), çok yakında yeni azami ücret tarifelerine dair bir açıklama yapacak. BTK tarafından yapılacak açıklamanın ardından telefon faturalarına zam gelebileceği söyleniyor.

Telefon Faturalarına Zam Gelecek mi?

Sabah'ta yer alan habere göre BTK, 1 Nisan 2024 tarihinde yeni azami ücret tarifesini açıklayacak. Bu tarihten sonra operatörlerin yeni tarife ve paket fiyatlarına zam yapacağı iddia ediliyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, operatörlerin konuşma ve SMS ücretlendirmesine her sene ekim ve nisan aylarında yayımladığı "Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi" ile tavan sınırlaması getiriyor.

2023 yılının ekim ayında yurt içi aramanın dakikası 2,45 TL, yurt dışı aramanın dakikası 24,57 TL ile sınırlanmıştı. Yurt içi SMS fiyatı ise 1,75 TL olarak belirlenmişti. Önümüzdeki ay dakika ve SMS tavan fiyatlarının artırılacağı söyleniyor.