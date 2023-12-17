Tesla’nın Beklenen “Park Yardımı Sistemi” Araçlara Gelmeye Başlıyor!

Tesla'nın 360 derece park yardım sistemi, son güncelleme ile araçlara eklenmeye başlandı. Yılın sonlarına yaklaşırken Tesla, 2023 Holiday Update adlı güncellemesini dağıtmaya başladı. Bu güncelleme, iPhone 12 ve sonraki modellerde bulunan ve 3D modelleme için kullanılan LiDAR sensörüne benzeyen bir sistemi araçlara entegre ediyor. Ancak, maalesef, bu büyük yeniliğin sınırlı sayıda araca getirilmesinin sebebi, bu sistemin ultrasonik park sensörlerine ihtiyaç duyması ve yeni nesil Tesla araçlarının sadece kameraları kullanmasıdır. Geçen yıl itibariyle ultrasonik sensörleri araçlardan çıkaran Tesla, bu kararın maddi avantajını elde etmiş olabilir, ancak bu şekilde teslim alan müşteriler kendi araçlarına sadece kamera tabanlı çalışan bu park sisteminin gelmeyeceği konusunda endişeli.

#Tesla Vision Park Assist new high fidelity 3D representation of a supercharger! pic.twitter.com/ltaGeOgqo4 — Ryan Hoffman (@tekmaven) December 16, 2023

Çünkü kameralara dayalı park yardım sistemi, bir önceki nesildeki ultrasonik sensörler kadar etkili olmadığı görülmektedir. Tesla, gelecekteki güncellemelerle bu sistemin daha hassas hale geleceği konusunda taahhütte bulunmaktadır.

Tesla'nın Park Sistemi Nasıl Çalışıyor?

Sistem, araçlardaki HW3 veya HW4 kameralarını kullanarak çevredeki renk değişikliklerini uzaktan tespit ederek çalışır. Ryzen çipi kullanmayan ve ultrasonik sensörlü eski Tesla modellerine henüz güncelleme gelmemiştir. Şirket, konu hakkında henüz bir açıklama yapmamıştır, ancak tüm modellerin en kısa sürede güncelleneceğini umut ediyoruz.

Sizce, şirketin kameraya dayalı sistemi geliştirmek için mi çaba harcayacağı, yoksa farklı donanım şartlarını göz önünde bulundurarak iş gücünü mü dağıtacağı konusunda ne düşünüyorsunuz?