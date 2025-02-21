Tesla Model Y İçin İlginç Şikayet: Fazla Sessiz!

Elektrikli otomobil dünyasının en çok ses getiren markaları arasında şüphesiz Tesla yer almaktadır. Markanın yenilenen Tesla Model Y'si ise otomobil meraklarıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Ancak bu noktada oldukça dikkat çekici bir sorun bulunmakta. Bazı kullanıcılar otomobilin gereğinden fazla sessiz olduğunu bu sebeple tehlikeli senaryolara kapı açtığını iddia ediyorlar. İşte konuyla ilgili detaylar ve yeni Tesla Model Y teknik özellikleri...

Tesla Model Y "Aşırı Sessiz" Şikayetleri Alıyor!

Yenilenen elektrikli otomobil Tesla Model Y tasarım ve performans noktasında kullanıcılarına yenilikler sunuyor. Bu kapsamda önceki modelde şikayet aldıkları yol ve rüzgar sesi sorunlarını temelinden çözmek isteyen marka kabin içi yalıtıma ağırlık verdi. Ancak bazı kullanıcılara göre bu gelişme gereğinden fazla olmuş gibi. Zira Reddit ve çeşitli platformlarda Model Y kabininin gereğinden fazla sessiz olduğu hatta trafikte ilerlerken siren seslerini duymanıza engel olduğu bildirildi.

Bu noktada ilk olarak otomobile yapılan geliştirmeleri incelemeliyiz. Yeni Model Y yalıtımın geliştirilmesi için özel akustik camlara sahip. Devamında otomobilin kapı içerisindeki yalıtım malzemeleri geliştirilmiş ve kapı fitilleri gibi ara elemanlarda da farklı ürünler kullanılmaya başlandı. Kısacası otomobil üst segment otomobillerin sunduğu gelişmiş yalıtım özelliklerine sahip olacak şekilde tasarlanmış durumda. Ancak burada tüketicileri rahatsız eden bir nokta var.

Otomobilin kabini her ne kadar geliştirilmiş bir sessizliğe sahip olsa da bu konu bir konfor ögesinden ziyade rahatsızlık sebebi olmuş durumda. Zira bazı kullanıcılar trafikte ilerlerken diğer araçlardan gelen konra, siren veya ikaz gibi uyarıcı seslerin duyulmadığına işaret ediyor. Bu tarz gelişmiş yalıtımlar aslında lüks segment otomobillerde kullanılmakta ve daha öncesinde bu tarz şikayetler alınmadı. Tüketiciler önceki modele kıyasla alışma sorunları yaşadıkları için bu tarz geri bildirimlerde bulunmuş olabilir.

Çözüm noktasında ise aslında tasarımı veya yalıtımı değiştirmeye ihtiyaç yok. Tesla zaten temelinde bir otomobil ve bilgisayar sisteminin birleşmesinden oluşuyor. Bu noktada ilk olarak dışarıdaki ikaz ve acil durum seslerinin araç içerisine aktaracak bir sistem geliştirilebilir. Devamında yapay ses efektleri ile araç içerisindeki rahatsız edici sessizlik bastırılarak bir akustik yaratılabilir. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...