Merakla Beklenen Tesla Model Y Juniper Satışa Sunuldu!

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, beklendiği gibi 2025'e hızlı bir giriş yaptı. Ünlü marka, geçtiğimiz saatlerde uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Tesla Model Juniper aracını satışa sundu.

Çin'in ardından ABD ve Avrupa bölgesinde satışa sunulan otomobil, Türkiye'deki tüketiciler için de ön siparişe açıldı. Model Y Juniper, güçlü özellikerine karşın rakiplerine kıyasla sahip olduğu uygun fiyatı ile önemli bir satış başarısı yakalayabilir.

Tesla Model Y Juniper Özellikleri

ABD merkezli otomobil devinin yeni elektrikli aracı, "Launch Edition” olarak adlandırılan dört çekerli versiyonuyla Avrupa'ya ayak bastı. Ülkemize de aynı versiyonla giriş yapmasını beklediğimiz model, eski Model Y aracına göre önemli tasarım değişiklikleri ile birlikte geliyor. Ön ve arka far tasarımı ile göze çarpan otomobil, genişletilmiş dingil mesafesi ve yüksekliği ile epey heybetli bir görünüme sahip.

Tasarımdaki değişikliklerin iç mekan tarafında da daha konforlu bir deneyim sağladığını söylemek mümkün. Arka koltuklar için 8 inçlik dokunmatik ekran, daha fazla hoparlör içeren gelişmiş bir ses sistemi ve akustik cam uygulaması yeni Model Y Juniper ile birlikte gelen özelliklerden sadece birkaçı.

Teknik özelliklerine değinecek olursak, yeni elektrikli araç, önceki Model Y araçlarında ek ücret karşılığında sunulan denetimli tam otonom sürüş sistemine ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte eski Model Y'ler de görmediğimiz gelişmiş süspansiyon sistemi de Model Y Juniper'da mevcut. 515 km menzil mesafesine sagip araç, güçlü motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.1 saniyede tamamlayarak, selefinden daha güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Model Y Juniper Fiyatı

Yeni Tesla Model Y Juniper, Avrupa bölgesinde 59.990 dolardan başlıyan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni aracı şimdi satın alan bir kişinin otomobiline mart ayında kavuşması bekleniyor. Tesla, Türkiye'de satışa sunmayı planladığı otomobil için ülkemize özel bir satış sayfası oluşturdu. Bu bağlamda aracın çok yakında ülkemizde de ön siparişe açılacağını söylemek mümkün.

Öte yandan eski Model Y araçlarının hala satışda olduğunu belirtelim. Bu da isteyen kişilerin hala 2024 model Model Y araçlarını da satın alabileceği anlamına geliyor. Tesla bu hamlesiyle tıpı Çinli rakipleri gibi tüketicilere geniş bir ürün yelpazesi sunmayı hedefliyor.

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