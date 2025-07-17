Bu da Tesla'nın Aşiret Paketi: Tesla Model YL Tanıtıldı!

Tesla uzun bir aranın ardından Model Y ailesini genişletme sözünü tuttu. Bu kapsamda yeni tanıtılan Model YL, Mercedes-Benz modellerinden aşina olduğumuz "long" etiketi ile ortaya çıktı. Peki Tesla Model YL teknik özellikleri neler? İşte konuyla ilgili detaylar...

Tesla Model YL Tanıtıldı!

Türkiye'de bir dönem oldukça popüler olan ve makam aracı olarak görmeye alışkın olduğumuz Passat modelleri aşiret paket lakabı ile anılmaktaydı. Bu noktada Model YL sahip olduğu "long" ismiyle makam araçlarını çağırıştırınca bazı kullanıcılar "Tesla'nın aşiret paketi" lakabını bu araca layık gördüler.

Yeni Tesla Model YL tasarım açısından bakıldığında klasik Model Y’den çok da uzak değil. Özellikle C sütunu ve arkaya doğru alçalan tavan çizgisi korunmuş. Ancak 4 bin 976 mm uzunluk, 1668 mm yükseklik ve 3 bin 40 mm dingil mesafesi ile standart versiyona kıyasla oldukça geniş bir gövdeye sahip. Bu da 6 koltuklu konfigürasyonun rahatlıkla uygulanabilmesini sağlıyor.

Tesla'nın Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanlığı'na yaptığı başvuruda sızan görüntüler de bu yeni versiyonun yolda olduğunu doğruluyor. Performans cephesinde de iddialı olan Model YL çift motorlu dört çeker yapısını koruyor. Ön aksta 142 kW, arka aksta ise 198 kW'lık güç üreten motorlar toplamda 340 kW (yaklaşık 456 beygir) güç sunuyor.

Bu değer aracın standart uzun menzilli versiyonundan daha yüksek olup, makyaj öncesi Model Y Performance seviyesine oldukça yakın. Piller tarafında LG Energy Solution imzalı lityum iyon hücreler kullanılırken, aracın toplam boş ağırlığı 2 bin 8 kg olarak listelenmiş. Bu da konforlu bir sürüş ve daha geniş iç hacim arayan Çinli kullanıcıların ilgisini çekecek önemli bir faktör.

6 koltuklu SUV’ların Çin'deki popülerliği düşünüldüğünde Model YL’nin pazarda güçlü bir alternatif olması bekleniyor. Tesla Çin’in sosyal medya platformu Weibo üzerinden yaptığı paylaşımda Model YL’nin sonbaharda piyasaya sürüleceğini duyurdu. Bu versiyonun ABD veya Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.