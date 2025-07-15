Tavanı Kızılötesi Olan Otomobil: Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Tanıtıldı

Tüm markalar harıl harıl SUV modeller üzerinde çalışırken Mercedes-Benz konuya farklı bir noktadan bakmaya karar veriyor. Alman otomotiv devi geçtiğimiz aylarda tanıttığı yeni CLA'nın hemen ardından otomobilin stationwagon versiyonu CLA Shooting Brake modelini tanıttı. İşte Mercedes-Benz CLA Shooting Brake teknik özellikleri ve detayları...

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Teknik Özellikleri!

Bagaj Hacmi:

Arka bagaj: 455 litre

Arka koltuklar yatırıldığında: 1290 litre

Ön bagaj (frunk): 101 litre

Panoramik Cam Tavan:

Kızılötesi yansıtıcı kaplama

İçeriden 158 yıldızla aydınlatma

Multimedya:

14 inç multimedya ekran

10.25 inç dijital gösterge paneli

Opsiyonel 14 inç ön yolcu ekranı

Aydınlatmalı yıldız desenli konsol (ekransız versiyonda)

Elektrikli Versiyonlar:

CLA 250+:

272 bg, 335 Nm

0-100 km/s: 6.8 saniye

Menzil: 761 km

CLA 300 4Matic:

353 bg, 515 Nm

0-100 km/s: 5.0 saniye

Menzil: 730 km

Batarya & Şarj:

Net kapasite: 85 kWh (NMC batarya)

320 kW DC hızlı şarj – 10 dakikada 300+ km menzil

22 kW AC şarj desteği

Maksimum Hız:

Her iki versiyon için: 210 km/s

Pazara Giriş Tarihi:

Mart 2026 (Avrupa)

SUV modeller otomobil dünyasını ele geçirirken Mercedes-Benz bu akıntıya ters kürek çekerek CLA Shooting Brake modelini yeni nesliyle tanıttı. Station wagon formundaki bu otomobil artık tamamen elektrikli versiyonlarıyla da karşımıza çıkıyor. CLA'nın coupe versiyonu ile B sütununa kadar aynı olan Shooting Brake opsiyonel ışık şeridi sayesinde ön tasarımı da birebir paylaşıyor.

Ayrıca geleneksel panjur yerine 142 aydınlatmalı yıldıza sahip siyah paneliyle dikkat çekiyor. Yeni Shooting Brake eski nesline kıyasla hem daha uzun hem de daha geniş. Aracın uzunluğu 4723 mm, genişliği 1855 mm ve yüksekliği ise 1469 mm’ye ulaşmış. Bu da önceki jenerasyona göre 35 mm daha uzun, 25 mm daha geniş ve 27 mm daha yüksek olduğunu gösteriyor.

2790 mm dingil mesafesiyle iç mekân konforu artarken bu ölçülerin sedan kardeşiyle tamamen aynı olması dikkat çekiyor. Sadece tavan çizgisi 1 mm yükseltilmiş. Bagaj tarafında ise ilginç bir detay var. Yeni boyutlara rağmen arkadaki batarya paketlerinin etkisiyle bagaj hacmi 30 litre azalarak 455 litreye gerilemiş. Arka koltuklar yatırıldığında bu alan 1290 litreye kadar çıkıyor ki bu da selefinden 60 litre daha az.

Ancak Mercedes 101 litrelik ön bagaj ile bu farkı telafi ediyor. Üstelik dev cam tavan iç mekânı daha ferah kılarken kızılötesi yansıtıcı kaplama sayesinde sıcak günlerde serinlik sağlıyor. Tavanın içine entegre edilmiş 158 yıldızlı ambiyans aydınlatma ise kabine benzersiz bir atmosfer katıyor. İçeride 14 inçlik multimedya ekranı ile 10.25 inçlik dijital gösterge paneli birleşiyor.

Ön yolcu için opsiyonel olarak sunulan 14 inçlik ekstra ekranla teknoloji seviyesi iyice yükseliyor. Tercih edilmediğinde ise bu alan aydınlatmalı yıldız desenleriyle süsleniyor. Elektrikli versiyonlardan CLA 250+, 272 bg güç ve 335 Nm torkla 761 km menzil sunarken, CLA 300 4Matic 353 bg güç ve 515 Nm tork ile 730 km menzil vadediyor. Her iki versiyon da net 85 kWh kapasiteli batarya taşıyor. 320 kW DC hızlı şarj desteğiyle sadece 10 dakikalık şarjla sırasıyla 310 ve 300 km’lik menzillere ulaşmak mümkün.

Ayrıca 22 kW AC şarj desteği de mevcut. Yeni CLA Shooting Brake’in elektrikli versiyonları Mart 2026’da Avrupa’da satışa sunulacak. Aynı dönemde daha uygun fiyatlı, turboşarjlı 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle hafif hibrit versiyonlar da pazara sunulacak. Mercedes’in SUV rüzgarına rağmen station wagon segmentini terk etmemesi otomobil severler arasında şimdiden büyük heyecan yarattı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...