The Day Before Stüdyosu Hakkında Şoke Eden Detaylar Ortaya Çıktı!

The Day Before'un geliştiricisi Fntastic hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre geliştirme sürecinde standartların altında iş teslim eden çalışanlar şirkete para cezası ödemek zorunda bırakıldı. Örneğin iki çalışanın düşük kaliteli ses kaydı için 1.930 dolar ödemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

The Day Before'un Stüdyosu ile İlgili Önemli İddialar Ortaya Atıldı

GameStar ve Game Two, yaptıkları araştırmalardan elde ettikleri bulguları yayımlayarak stüdyonun 16 eski çalışanının yanı sıra bir gönüllü ve yayıncı Mytona'dan yedi çalışanla konuştuklarını ve geçen yılki felaketle sonuçlanan oyunun perde arkasında neler olduğunu ortaya çıkardıklarını açıkladı.

Haberlere göre, başlangıçta 20 kişilik bir ekibin 10 üyesine, kış estetiğine ve karikatürize görsellere sahip çok gizli ama küçük ölçekli bir hayatta kalma oyunu üzerinde çalışacakları söylenmişti.

Bu ilk detaylar kısa bir hikayesi olan bir oyun vadediyordu ancak kısa süre sonra yapılan değişiklikler sonunda kartopu gibi büyüyerek The Day Before projesine dönüştü.

Daha gerçekçi görsellere ve daha geniş alanlara geçiş talep eden değişikliklerin aniden ortaya çıktığı bildirilirken, sitelerin kaynakları geliştirme ekibinin çoğunun orijinal plandan memnun oldukları için değişikliklerden "hayal kırıklığına uğradığını" söyledi.

The Day Before geliştiricilerine Baldur's Gate 3, Grand Theft Auto Online ve Hogwarts Legacy gibi popüler oyunlardaki karakter yaratma gibi özellikleri taklit etmeleri söylendiğinden, anında yapılan değişiklikler diğer oyun sürümleriyle aynı zamana denk geldi.

Değişiklikler o kadar sık yapıldı ki, The Day Before'un geliştirilmesi sırasında birbirinden tamamen farklı üç versiyonu ortaya çıktı. Gerçekçi olmayan teslim tarihleri, aşırı vaatler ve makul olmayan taleplerin hepsinin Fntastic'in kurucuları Eduard ve Aisen Gotovtsev'den kaynaklandığı söyleniyor.

Bazı kaynaklar, iki şirket yöneticisinin anlık işten çıkarmalarla personel üzerinde baskı kurduklarını söylüyor. Ekibin beş test uzmanından biri, kuruculardan birinin bir hata bulmasının ardından bir hafta önce işten çıkarılmıştı.

Bir ekip üyesinin işten çıkarılmasının "irade eksikliğine" bağlandığı iddia edildi ancak basit hataların tamamen para cezası ile tehdit edildiği söyleniyor. Kaynaklara göre örneğin iki kişi "düşük kaliteli" ses kayıtlarını teslim ettikleri için 1.930 dolar ödemeleri istendi.

Bir çalışan günde en az 16 saat çalıştıklarını öne sürdü ve "Son bir buçuk yıl boyunca bir cumartesi günü bile izin yapmadım ve son iki aydır hiç izin yapmadım" ifadelerini kullandı.