Bir Twitch Yayıncısı, Beyin Sinyallerini Kullanarak Palworld Oynadı (Video)

Kısa sürede dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe ulaşan Palworld şu anda milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Bir Twitch yayıncısı, diğer oyunculardan farklı olarak klavye, mouse ve kontrolcü olmadan beyin sinyallerini kullanarak eller serbest şekilde oyunu oynadı.

Perri isimli bir Twitch yayıncısının oyun içi eylemleri kontrol etmek için beyin sinyallerini kullanarak canlı yayın esnasında Palworld'ü oynadığı görüntüler viral oldu. Perri, beyin sinyalleriyle oyunu oynayabilmek için EEG cihazı kullandı.

EEG cihazı, bir kişinin kafasına yerleştirilen küçük sensörler kullanılarak beyin aktivitesini kaydetmek için tercih edilir. Söz konusu cihaz, Perri'nin kafasına yerleştirilen bir jiroskop ve göz izleme teknolojisiyle birlikte kullanıldı.

Bu teknolojiler ve cihazlar, yayıncının oyunda hareket etmesine, gezinmesine ve oyunda nişan almasına olanak tanıdı. Twitch yayıncısı, kontrolcü ve klavye-mouse kullanmadan Pal yakalama, saldırma, zıplama, etkileşim, silah değiştirme ve craft gibi işlemler gerçekleştirdi.

Mind control Palworld? Done.



4 mental commands in my best, most complete controller yet. Hitting, clicking, interactions, changing weapons, throwing pal spheres, jumping, and building all only with my brain. Hell yeah pic.twitter.com/I0szVeKY5R