Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Tutuklandı!

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer tutuklandı. Arnavutluk Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye'ye iade edilen Özer hakkında yaşanan gelişmeye dair merak edilen detaylar haberimizde.

Arnavutluk Mahkemesi, 17 Kasım tarihinde kripto para borsası Thodex Kurucusu Özer'in Türkiye'ye iadesine karar vermişti. Durres Temyiz Mahkemesi ise geçtiğimiz aylarda Özer için verilen iade kararını onamıştı. Özer ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Thodex Kurucusu Özer İçin Tutuklama Kararı

Anadolu Ajansı'ndaki habere göre 20 Nisan tarihinde Türkiye'ye iade edilen Faruk Fatih Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Özer, işlemlerin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemleri esnasında dolandırıcı olmadığını öne süren ve susma hakkını kullanan Özer mahkemede ifade verdiği belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre kendisinde para olmadığını iddia eden Özer, elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını ifade etti.

"Örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları nedeniyle tutuklanma talebi ile nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Faruk Fatih Özer'in, Adliye savcılığı tarafından tutuklanmasına karar verildi.