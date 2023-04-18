Elektrikli Arabalarda Kripto Para Madenciliği Mantıklı mı?

Elektrikli arabalar dünyanın her yerinde gün geçtikçe daha fazla kullanılır hale geliyor. Talebin artmasıyla birlikte üretim kapasitesini artıran otomotiv sektörünün lider markaları, elektrikli araçlarda maksimum sürüş konforu sağlamak için uğraşıyor. Araç sahiplerinin bir kısmı elektrikli araba ile sessiz, konforlu ve ekonomik seyahat yapmanın tadını çıkarırken, bir kısmı ise elektrikli araçlarda çeşitli denemeler yaparak ürünlerin sınırlarını zorluyor.

Günümüzde elektrikli araçlar kadar popüler olan bir diğer konu ise kripto para piyasası olarak karşımıza çıkıyor. Peki, şimdi "elektrikli araba ile bunun ne alakası var?" diyeceksiniz. Aslında çok alakası var. Çünkü kripto paralar mining adı verilen ve Türkçe’deki karşılığı madencilik olan bir sistem ile üretiliyor.

Mining yapabilmek için gerekli olan donanımlar ise elektrikle çalışıyor. Evinde gerekli tesisatı kurup coin üretmeye çalışan birçok kullanıcı var. Ancak, bir de bu işlemi elektrikli arabalarda yapmayı deneyenler mevcut.

"Elektrikli arabada kripto para üretimi nasıl yapılır?", "Bu araçlarda mining yapılması mantıklı mıdır?" merak ediyorsanız, gelin bu soruların cevaplarına birlikte bakalım.

Elektrikli Arabada Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Bu konuda bir rehber oluşturmak şu an için mümkün değil. Çünkü bu uygulama aracınızın çeşitli aksamlarını modifiye ettirmenizi gerektirdiğinden, arabanın garantisini devre dışı bırakabiliyor. Kişisel olarak risk alıp elektrikli aracında mining yapmayı deneyenlere bakacak olursak, iki farklı YouTuber'ın girişiminden söz etmek mümkün. Bu YouTuber'ları yakından tanıyalım:

Siraj Raval

Chris Alessi

1. Elektrikli Arabada Mining ile Ayda 800$ Kazanan YouTuber: Siraj Raval

Bir YouTuber olarak tanınan Siraj Raval kendine ait Tesla Model 3 ile günde 20 saate yakın mining yaptığını söylüyor. Bitcoin ve Ethereum madenciliği yapan Raval, bunun için aracını yine şahsi bilgisayarı olan Mac Mini M1 ile bağlıyor. Ayrıca elektrikli aracın prizine taktığı 12 V gücündeki bir inventörü kullanıyor. GPU ve grafik işleme birimlerini de aracın aküsüne bağlıyor.

Ethereum’un değer kazandığı dönemlerde bu yöntem ile ayda yaklaşık 800$’lık bir kazanç elde ettiğini belirten Raval, mining yaparken kullandığı araç pilini şarj etmek için ise ayda yaklaşık 30 - 60$ ödediğini söylüyor.

Simaj Raval’ın bu girişimi Tesla aracının garantisinin bozulmasına neden olabilir. Bu durumda yaptığı işlemlerden elde ettiği kazanç göze aldığı risklere değer mi? Bu bir tartışma konusu. Ayrıca mining uzmanları da bu girişimin uzun vadede kârlı bir sistem olacağını düşünmüyor. Ancak Raval’ın yenilikçi teknolojilerin sınırlarını zorlayan yaklaşımı sayesinde elektrikli arabaların geleceğine ilişkin heyecan verici tahminlerde bulunmak mümkün.

2. Tesla ile Mining Yapan İkinci YouTuber: K-Man Lakaplı Chris Alessi

Siraj Raval’ın deneyimlerini mantıklı bulan Alessi, küçük yaşlardan beri elektriğe karşı çok ilgili olduğunu ve yeni projeler geliştirmeyi çok sevdiğini ifade ediyor. Alessi, kendi aracı olan Tesla ile kripto para üretmek için çeşitli yöntemler denemeye başlıyor.

Denemelerinin sonucunda Bitcoin madenciliğinde en sık tercih edilen Bitmain Antminer S9’u aracının aküsüne bağlamaya karar veriyor. Bunun için bir çeviri kullanan Alessi, aracın pil voltajını Bitmain Antiminer S9 ile uyumlu bir seviyeye getiriyor. İlerleyen zamanda alt coin üretimi için Tesla’nın donanım yazılımını kullanmayı hedefleyen Alessi, bazı mining uzmanları tarafından eleştirilse de bu girişimi destekleyen profesyoneller de mevcut.

Elektrikli Arabada Mining Yapmak Kâr Getirir mi?

Temel olarak baktığımızda yeterli elektrik kaynağı ve pil gücü olduğu sürece her ortamda mining yapmak mümkün. Öte yandan kripto para madenciliğini her ne koşulda yapıyor olursanız olun, elektrik için ciddi bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Konuya bu açıdan yaklaşan bir mining uzmanı olan Alejandro de la Torre, Siraj Raval’ın girişimini yorumluyor.

Alejandro de la Torre, eğer elektrikli arabada yapılan madencilik, evde veya başka bir yerde mining yapmaktan daha ucuza mal oluyorsa denenebileceğini belirtiyor.

Chris Alessi ise verdiği bir röportajda kendi girişimi hakkındaki fikrini bizlerle paylaşıyor. Yüksek fiyatlarla satışa sunulan, Tesla gibi bir araçta bu tarz değişiklikler yaparak araca zarar vermenin mantıklı olup olmadığı kendisine soruluyor. Alessi, bu girişimi uzun vadede mantıklı bulmadığını ancak denemeye değer olduğunu ifade ediyor. Sadece bu teknolojilerle yapılabileceklere ilişkin bir kanıt olarak değerlendirdiği girişimini uzun vadede kazançlı bir yatırım olarak görmüyor.

Bir diğer yorum ise aktif olarak Bitcoin madenciliği yapan Compass Mining firmasının sahibi ve CEO’su White Gibbs’ten geliyor. Elektrikli arabalarda mining yapmak için gereken mekanik sistem, güç kaynağı, soğutucu ekleme olanağı, alan ve pil gücünün yeterli miktarda bulunduğunu belirtiyor.

Elektrikli arabalarda mining işlemine dair amatör girişimler çeşitli tartışmalara yol açsa da gelecekte bu alanda yapılabilecek profesyonel girişimlere ışık tutuyor. Elon Musk’ın bazı açıklamaları ve Tesla’nın yeni çıkan modellerinde menzil artırmaya odaklanılıyor olması da ileride elektrikli araba ile coin üretimi yapılabileceğine ilişkin teorileri besliyor. Belki de yakın bir gelecekte yol yaptıkça coin üreten elektrikli araçlar bizleri bekliyor.