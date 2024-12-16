TikTok’a ABD Yasağı: Son Umut Yüksek Mahkeme

ABD'de TikTok'a yapılan acil durdurma talebine red kararı geldi. Yani platform, 19 Ocak'tan sonra ABD pazarında faaliyet göstermekten men edilecek. TikTok son çare olarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurdu. Şayet Yüksek Mahkeme yasağa karşı çıkarsa, şirket için kurtuluşun yolu açılmış olacak.

Geçen Cuma günü, TikTok'un itirazı ABD Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi tarafından gereksiz bulunmak suretiyle reddedildi. Mahkeme, bu talebin sadece bir hukuki kararı geciktirmekle kalmayıp, Kongre tarafından kabul edilmiş ve anayasaya uygun bulunmuş bir yasanın tamamen askıya alınması anlamına geleceğinin altını çizdi.

İfade Özgürlüğünü Sınırlayan Kanunlar Gerekiyor

TikTok’un talebi, yasağın Birinci Değişiklik kapsamındaki ifade özgürlüğünü ihlal ettiği üzerineydi. TikTok'un bu argümanı, mahkeme tarafından reddedildi. 6 Aralık'ta alınan kararda yasanın ulusal güvenlik gerekçeleriyle uyumlu olduğunu ve ifade özgürlüğüü sınırlayan kanunların gerektirdiği şartlara uygun bir biçimde uygulandığını belirtmişti.

Yasa, çok dar kapsamda, çok önemli bir kamu yararı amacını ilerletmesi ve en az kısıtlayıcı yöntemle uygulanması şartını karşılamak zorunda.

ABD hükümeti ise TikTok yasağını şu iki sebebe dayandırıyor: TikTok platformu üzerinden içeriklerin manipüle edilmesini önlemek ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin ABD’deki bireylerin verilerini toplama riskini ortadan kaldırmak.

Yüksek Mahkeme Son Çare

TikTok, ABD’deki veri güvenliği konusunda Project Texas adı verilen bir çalışmayla şu ana kadar 1,5 milyar dolar harcadı.

ABD’deki kullanıcı verilerinin Oracle tarafından kontrol edilmesini sağlayan bu sistem, TikTok’un çabaladığını gösterse de, ABD’li yasa yapıcıları ikna etmeye yeterli olmadı.

Mahkeme kararının ardından TikTok şu açıklamada bulundu:

Amerikalıların ifade özgürlüğünü korumak konusunda Yüksek Mahkeme’nin tarihsel bir kaydı vardır. 19 Ocak 2025’te 170 milyondan fazla Amerikalının sesi susacak, eğer bu yasa durdurulmazsa.

Eğer Yüksek Mahkeme TikTok’un lehine bir karar vermezse, ABD’de TikTok’un kullanımda kalmasının tek yolu ByteDance’in ABD operasyonlarını satması olacak. Bu da şirketin karşısındaki en zorlu senaryolardan biri gibi görünüyor.