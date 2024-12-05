Bakan Duyurdu: 16 Yaşından Küçüklere Sosyal Medya Yasak

Sosyal medya kullanımı 7'den 70'e her yaştaki bireyler için her geçen gün biraz daha artıyor. Ancak bu durum özellikle çocuklarda bazı önemli problemleri de beraberinde getiriyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti bir süredir belirli yaş sınırının altındaki kişiler için sosyal medya kullanımına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Çocuklara Uygulanacak Sosyal Medya Kısıtlaması Hakkında Konuştu

CNN Türk'te katıldığı bir programda konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, bu uygulamanın son zamanlarda pek çok ülkenin gündeminde olduğunu ve kendilerinin de bu konuyu tartıştığını açıkladı. Henüz net bir adım atılmadığını söyleyen Uraloğlu, 13 yaş altı bireylerin sosyal medya kullanımına yasak getireceklerini açıkladı.

Açıklamasında kendi görüşünün 16 yaş sınıır getirilmesi olduğundan da bahseden Uraloğlu, 13-16 yaş arasındaki kullanıcıların sosyal medya kullanımı için aileden izin alınabileceğini belirtti. Buna göre vatandaşlar ailesinin rızası olmaması halinde hayatının ilk 16 yılında sosyal medya kullanamayacak.

Sosyal medyada yaş kısıtlaması konusunda dünyada 13 ve 16 yaş kriter alınarak kısıtlamalar yapıldı, yapılıyor.



Şahsi görüşüm 16 yaştır ancak henüz verilmiş bir karar yok. İlgili Bakanlıklar ve kurumlarla görüşüyoruz.



Planladığımız, 13 yaş altı için erişimin olmaması, 13-16 yaş… pic.twitter.com/tPlJI0gPPe — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) December 5, 2024

Konuyla ilgili platformlarla da görüştüklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, tıpkı YouTube'un Kids servisi gibi çocuklara özel Instagram gibi uygulamaların da gündemde olduğunun altını çizdi. Uygulamanın ne zaman hayata geçirileceği şimdilik bilinmezken, Instagram gibi şirketlerin nasıl tepki vereceği merak konusu.

Bildiğiniz üzere sosyal medyadaki zararlı içeriklerin sayısı her geçen gün artıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde YouTube'un 2024'ün en iyi içerik üreticileri listesinde ilk 10'da OnlyFans yıldızının da yer aldığından bahsetmiştik. Düzenleme çocukları bu tür içerik ve içerik üreticilerden korumayı hedefliyor.