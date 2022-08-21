TikTok Keşfet Saatleri Neler? Keşfete Düşme 2022

İçerik üreticileri TikTok keşfet saatleri doğrultusunda paylaşım yaparak fenomen olabilirler. TikTok’ta paylaşılan gönderiler belirli saatlerde Keşfet kısmına düşer. TikTok kullanıcısı Keşfet’e düşen gönderiler sayesinde platformda takipçi sayısını artırır. Müzik ve video içeriklerinin üretilip paylaşıldığı platformda birçok kullanıcı ön plana çıkmak istiyor. Bunun içinde çeşitli yöntemler deniyor. Bu yöntemler arasında Keşfet saatlerine göre gönderi paylaşılması da yer alıyor. Keşfet saatlerine göre gönderi paylaşıldığında yorum ve beğeni sayıları çoğalır. Bizde yazımızda sizler için TikTok Keşfete düşme saatleri 2022 hakkında bilgiler derledik. İşte detaylar…

TikTok Keşfete Düşme Saatleri 2022

TikTok son dönemlerde kullanıcı sayısını artırarak sosyal medya platformları arasında popüler oldu. Tüm sosyal medya platformlarında olduğu gibi TikTok’ta da etkileşim almak için paylaşım saatlerine dikkat edilmesi gerekiyor. En önemli TikTok Keşfete düşme taktiği; paylaşımların hangi saatlerde yapıldığıdır. TikTok Keşfete düşme saatlerini şöyle sıralayabiliriz;

Pazartesi günü: 18:00-00:00 saatleri arası,

Salı günü: 21:00-12:00 saatlerinde,

Çarşamba günü: 18:00- 03:00 saatleri arası,

Perşembe günü: 19:30- 01:00 saatleri arası,

Cuma günü: 18:00-12:00 saatlerinde,

Cumartesi: 19:00- 00:00 saatleri arası,

Pazar: 11:00-17:00 saatleri arası,

Yukarıda belirttiğimiz saat dilimleri TikTok fenomenleri tarafından kullanılıyor. Fenomenler hedef kitleleri için belirttiğimiz saatlerde içerikler üretip paylaşırlar. Yalnız bu saat dilimleri herkesin hedef kitlesine göre farklılık gösterebiliyor.

TikTok’ta e-ticaretle uğraşanlar Keşfete düşmek için şu saat dilimlerinde paylaşım yapabilir;

Pazartesi: 06:00- 10:00 arası öğreden önce; akşam 22:00

Salı: 02:00- 04:00- 06:00 arası

Çarşamba: 07:00-08:00 arası öğleden önce; akşam 23:00

Perşembe: 09:00- 12:00 arası; akşam 19:00

Cuma: 05:00 öğleden önce; öğleden sonra 13:00- 15:00 arası

Cumartesi: 11:00 öğleden önce; akşam 19:00- 20:00 arası

Pazar: 07:00-08:00 öğleden önce; öğleden sonra 16:00

Keşfete Düşme Saatleri Nasıl Belirlenir?

TikTok Keşfet saatleri kullanıcıların hedeflediği kitleye göre farklılık gösterir. TikTok’ta paylaşım saatlerini belirlemek için öncelikle hedef kitleyle ilgili analizin yapılması gerekir. Bunun için daha önce yapılan paylaşımlarda alınan yorum ve beğenilerin saatini dikkate almak gerekir. Hedef kitlenin hangi saat dilimlerinde gönderileri beğendiği ve yorumladığına dair rapor tutulmalıdır. Bu rapor doğrultusunda paylaşımlar yapıldığında Keşfete daha kolay düşülebilir.

TikTok Keşfete düşme taktiği noktasında gönderilerin paylaşım saatleri çok önemlidir. TikTok, küresel hedef kitleye sahiptir. Bahsettiğimiz zaman dilimleri geneldir. Fakat yine de kullanıcı kendi hedef kitlesinin analizini yaptığında daha iyi sonuçlar alabilir. Hedef kitlenin hangi saat dilimlerinde çevrimiçi olduğuna çok dikkat edilmelidir.

TikTok’ta Keşfete Düşmek İçin Ne Yapılır?

TikTok’ta Keşfete düşmek için öncelikle saat dilimlerine çok dikkat edilmesi gerekiyor. Belirli saatlerde paylaşım yapıldığında Keşfete hızlı şekilde düşülür. TikTok’a düşmek için diğer yapılacakları şöyle belirtebiliriz;

Popüler akımlar takip edilip onlar gibi videolar çekilip paylaşılmalı,

Diğer kullanıcılarla da iletişim halinde olunmalı,

Videolar düzenli ve belirli aralıklarla paylaşılmalı,

Uygulama tarafından belirlenen topluluk kurallarına uyulmalı,

Yüksek kalitede videolar kullanılmalı,

Etkili videolar oluşturulup paylaşılmalı,

Mavi tik almaya gayret edilmeli,

Etkili başlıklarla videolar hazırlanmalı,

Videolar kısa izleyiciyi sıkmayacak şekilde oluşturulmalıdır,

Trend ve dikkat çekici müzikler videolarda kullanılmalıdır,

TikTok’ta Keşfete düşmek için videoların kaliteli, yüksek çözünürlüklü hazırlanması gerekir. TikTok algoritması, kaliteli videoların Keşfete düşmesini sağlar. Bunun içinde başka kullanıcıların videoya yaptığı beğeni ve yorumlara bakar.

TikTok Keşfet saatleri ile ilgili yazımızda önemli bilgiler verdik. Platformda popüler olmak isteyenlere TikTok’ta takipçi artırmanın 10 yolu başlıklı yazımızı önerebiliriz.