Microsoft, TikTok'ta Güvenlik Açığı Tespit Etti!

TikTok, güvenlik açığı ile gündeme geldi. Microsoft, tüm dünyada çok popüler olan sosyal medya platformunun Android sürümünde hesapların ele geçirilmesine yol açabilecek çok ciddi bir açık tespit etti. Yazılım devi, bunun üzerine durumu TikTok'a bildirdi. Neyse ki sosyal medya hizmeti açığı hızlıca kapattı.

TikTok'taki Güvenlik Açığı Hesapları Riske Attı

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, gün içerisinde en fazla vakit geçirilen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan TikTok'un Android sürümünde çok ciddi bir açık buldu. Tespit edilen açık, bilgisayar korsanlarının milyonlarca hesabı ele geçirmesine imkân tanıyabiliyordu.

Yazılım devi tarafından aktarılan bilgilere göre güvenlik açığı, sosyal medya uygulamasının derin linkleme işlevi ile ilgiliydi. Android platformunda geliştiriciler, uygulamalarını belirli URL'leri belirli şekillerde ele alacak şekillerde programlayabilir. Microsoft, derin linklemenin belirli eylemleri yürütmesini kısıtlamak için TikTok'un uyguladığı doğrulama sürecini atlamanın bir yolunu buldu.

Microsoft, daha sonra bu güvenlik açığını, içerik yayınlama ve diğer TikTok kullanıcılarına mesaj gönderme işlevi de dahil olmak üzere bir hesabın tüm temel işlevlerine erişmek için kullanabileceklerini keşfetti. TikTok'un Android uygulamasındaki indirme sayısı, tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gözler önüne seriyordu.

ABD merkezli Microsoft, yalnızca tek tıklamayla hesapları riske atan güvenlik açığının kullanıldığına ilişkin herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı. Yazılım devi, açığı tespit ettikten hemen sonra durumu popüler sosyal medya platformuna bildirdi.

Microsoft'tan Tanmay Ganacharya, konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Ganacharya, yaptığı açıklamada, TikTok'a söz konusu açık ile ilgili bilgi verdiklerini ve sorunu çözmeye yardımcı olabilmek için iş birliği yaptıklarını belirtti.

TikTok'un hızlı bir şekilde yanıt verdiğinin altını çizen Ganacharya, güvenlik ekibinin verimli ve profesyonel kararını takdir ettiklerini söyledi.

Akıllı telefonunuzda ve tabletinizde yüklü olan uygulamaların güncel sürümlerini kullanmaya özen gösterin. Google Play Store'da TikTok'un yeni bir güncellemesi varsa güncelleme işlemini yapın.

Sosyal medya platformu TikTok'un Android uygulamasında tespit edilen güvenlik açığı kısa süre içerisinde kapatıldı. Böylelikle herhangi bir kullanıcı zarar görmeden sorun çözülmüş oldu. Sosyal medya platformunun tespit edilen açık konusunda hızlı şekilde hareket etmesi sevindirici çünkü söz konusu açık nedeni ile çok fazla sayıda hesap ele geçirilebilirdi.