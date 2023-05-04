TikTok Seçim Döneminde Dezenformasyonla Mücadele Edecek

14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimle ilgili nefesler tutulmuş durumda. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya platformlarından olan TikTok, seçimlere özel olarak dezenformasyonla mücadele çalışmaları yürüttüğünü açıkladı.

TikTok Türkiye sözcüsü Emir Gelen, seçim sürecinde dezenformasyon ve mezenformasyonun seçim sürecine ve halk sağlığına olumsuz etkide bulunduğunu, bu konuda aktif çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele İçin Yapay Zeka Kullanılıyor

TikTok'un temelde siyaseti merkezine alan bir tartışma platformu olmadığını vurgulayan Gelen, milyonlarca Türk vatandaşı tarafından kullanılan platformlarının seçimler gibi önemli bir konuda önemli rol oynadığını belirtti.

Emir Gelen, TikTok'un doğrulama sistemlerine ilişkin, “Bağlam ve doğruluk kontrolü (teyit), dezenformasyon politikalarını tutarlı ve doğru bir şekilde uygulamak için kritik önem taşıyor. Bu nedenle TikTok, potansiyel yanlış bilgileri tespit etmeye yardımcı olmak için makine öğrenimi başta olmak üzere her türlü teknolojik imkanı kullansa da bugünkü yaklaşım nihai olarak moderasyon ekibinin yanlış bilgi ihlallerini değerlendirmesi, onaylaması ve kaldırması üzerine kurulu." dedi.

Bu kapsamda TikTok'un Teyit, Doğrulukpayı ve Doğrula gibi platformlarla iş birliği yaptığını, platformların dezenformasyonla mücadele noktasında aktif görev aldığını belirtti. Ayrıca dezenformasyon yayan içeriklerin tespitinde yapay zekanın önemli bir rol oynadığının altı çizildi.

Türkiye'deki dijital okuyazarlığa dair önemli veriler paylaşan TikTok'un raporuna göre Türkiye'deki kullanıcıların %63'ü internetteki bilgilerin gerçeğini yansıtmadığını düşünüyor. Raporda öne çıkan diğer veriler ise şu şekilde: