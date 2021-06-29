TikTok
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 28,720
- DOSYA BOYUTU 1.04 MB
- Üretici TikTok Inc.
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TikTok PC uygulaması ile viral olan eğlenceli kısa videoları Windows bilgisayarınızdan izleyin.
TikTok, kısa süreli eğlenceli mobil videoların çıktığı yerdir. TikTok’ta kısa formda videolar heyecan verici, spontane ve gerçektir. İster bir spor fanatiği, ister bir evcil hayvan meraklısı olun veya sadece gülmek istiyor olun TikTok’ta herkes için bir şeyler var. Tek yapmanız gereken izlemek, sevdiğiniz şeylerle vakit geçirmek, sevmediklerinizi atlamak ve size özel kişiselleştirilmiş sonsuz kısa video akışını bulacaksınız. Sabah kahvenizden öğleden sonraki işlerinize kadar TikTok’ta gününüzü güzelleştirmeyi garanti eden videolar vardır.
TikTok İndir PC
TikTok, günlük anlarınızı görüntülemeniz ve yakalamanız için kullanımı kolay araçlar sağlayarak kendi orijinal videolarınızı keşfetmenizi ve oluşturmanızı kolaylaştırır. Özel efektler, filtreler, müzik ve daha fazlasıyla videolarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın.
Size özel olarak hazırlanmış sonsuz sayıda videoları izleyin - Ne izlediğiniz, ne beğendiğiniz ve ne paylaştığınıza göre kişiselleştirilmiş bir video akışı. TikTok, size gününüzü güzelleştirecek gerçek, ilginç ve eğlenceli videolar sunar.
- Videoları keşfedin, sadece bir kaydırma ötenizde - Komedi, oyun, kendin yap, yemek, spor, evcil hayvanlar, ASMR, her türde videoları izleyin.
- Tek videoda kaydı birden fazla kez durdurun - Sadece bir dokunuşla videonuzu duraklatın ve devam ettirin. Gerektiği kadar fazla çekim yapın.
- Üreticilerden oluşan küresel bir topluluktan esinlenin ve eğlenin - TikTok’ta inanılmaz becerilerini ve günlük yaşamlarını sergileyen milyonlarca içerik üretici var. Kendinize ilham alın.
- En sevdiğiniz müziği veya sesi videolarınıza ücretsiz olarak ekleyin - Milyonlarca ücretsiz müzik klibi ve sesle videolarınızı kolayca düzenleyin. Hip Hop, Edm, Pop, Rock, Rap, Country dahil her türden en popüler parçalar ve en viral orijinal seslerle müzik ve ses çalma listeleri mevcut.
- Yaratıcı efektlerle kendinizi ifade edin - Videolarınızı bir sonraki seviyeye taşımak için tonlarca filtre, efekt ve AR nesnesinin kilidini açın.
- Kendi videolarınızı düzenleyin - Yerleşik düzenleme araçları, uygulamadan çıkmadan video klipleri kolayca kırpmanıza, kesmenize, birleştirmenize ve çoğaltmanıza olanak tanır.
TikTok APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 99,133
- DOSYA BOYUTU 88.00 MB
- Üretici TikTok Inc.
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TikTok APK, eğlenceli şarkıların, videoların paylaşıldığı sosyal medya uygulaması. TikTok videoları izlerken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Tik Tok (eski adıyla musical.ly), Android telefonunuzda eğlenceli videolar çekip paylaşabileceğiniz bir sosyal platform. TikTok, YouTube videolarının başında çıkan ilginç videoların tümüne ulaşabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması da diyebilirim. En eğlenceli anlarınızı farklı stillerde milyonlarla paylaşabileceğiniz TikTok Android uygulamasında birçok özel efekt filtre, çıkartma bulunuyor. Hayatınızın her anını paylaşmayı seviyorsanız, bu uygulama telefonunuzda olmalı. Yukarıdaki TikTok İndir (Alternatif TikTok APK İndir) butonuna dokunarak Google Play'den Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. TikTok Windows PC sürümü bulunmamaktadır ancak BlueStacks gibi Android emülatörleri ile TikTok'u bilgisayar'ı indirebilirsiniz.
TikTok İndir APK
Kimi güldüren, kimi saçma kısa videoların toplandığı oldukça geniş bir sosyal ağ olan musical.ly, TikTok adıyla yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Çok büyük küresel bir video topluluğu olan TikTok, harika kısa videoları rahatlıkla izlemeniz aynı zamanda eğlenceli ve unutulmaz anları yakalayarak kendi videolarınızı oluşturmanız ve dünyayla paylaşabilmeniz için kolaylık sağlar.
Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz video paylaşım uygulamasında YouTube’da denk geldiğiniz videolardan milyonlarcası bulunuyor. İzlemekten kendinizi alıkoyamacağınız birbirinden ilginç, eğlenceli, baş döndürücü videolar, izleme alışkanlıklarınız takip edilerek oluşturuluyor. Dilerseniz uygulama içerisinden birkaç basit adımla, pratik araçları kullanarak kendi ilgi çekici videolarınızı oluşturup toplulukla paylaşabiliyorsunuz. Kesme, kırpma, birleştirme, kopyalama kısaca video klibinizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız tüm düzenleme araçları mevcut. Ayrıca taze, yaratıcı tasarımlarla sürekli güncellenen canlı yayın filtreleri de var. Unutmadan, videolarınıza ses ve müzik de ekleyebiliyorsunuz. Her türden en yeni parçalardan oluşan çalma listelerine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.
- Sizin için özel olarak seçilmiş milyonlarca videoyu izleyin. TikTok, izlemekten asla vazgeçmeyeceğiniz en alakalı, ilginç, eğlenceli, hızlı, baş döndürücü videoları zevkinize uygun olarak size sunar.
- Milyonlarca içerik üreticisi, inanılmaz yeteneklerini, anlarını ve bilgilerini TikTok'ta sergiliyor.
- En sevdiğiniz müzikleri veya sesleri videolarınıza ücretsiz olarak ekleyin. Milyonlarca ücretsiz müzik klipleri ve sesleri videolarınıza kolayca ekleyin ve düzenleyin. TikTok, pop, rock, rap, elektronik, R&B, geleneksel ve daha birçok türde en popüler parçalardan oluşan müzik listeleri oluşturur.
- Emoji etiketleri ve yüz filtrelerini kullanın. Yüzlerce ücretsiz emoji çıkartmaları ile videolarınızı bir üst seviyeye çıkartın. Eğlenceli yüz filtreleri ve güzellik efektlerinin kilidini açın.
- Düzenleme araçları, video klipleri kolayca kırpmanızı, kesmenizi, birleştirmenizi ve kopyalamanızı sağlar.
- Video filtreleri sürekli olarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla güncellenir.
- Dans, komedi, vLog, spor, DIY videolar hepsi kullanılmaya hazır bir şekilde sizleri bekliyor.
TikTok Video İndir
TikTok videoları nasıl indirilir? TikTok videolarını indirmek için Downloader for TikTok, Video Downloader for TikTok gibi uygulamaları kullanabilir veya doğrudan TikTok'tan (Paylaş - Videoyu Kaydet) beğendiğiniz videoları telefonunuza indirebilirsiniz. TikTok videoları filigransız indirmek istiyorsanız, uygulamaları kullanmanız gerekir. Aşağıda Video Downloader for TikTok uygulaması ile TikTok video indirme gösterilmiştir;
- TikTok videosunu açın ve beğendiğiniz videonun üzerinde Copy Link'e dokunun. TikTok Downloader'ı açın. Videonuz otomatik olarak indirilecektir.
- TikTok videosunu açın ve indirmek istediğiniz videonun üzerinde Share Link'e dokunun. TikTok Downloader ile paylaşmayı seçin. Video otomatik olarak indirilecektir.
TikTok
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,204
- DOSYA BOYUTU 379.30 MB
- Üretici TikTok Inc.
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Popüler musical.ly videolarını izleyin, kendi kısa videolarınızı paylaşın.
Tik Tok - musical.ly, YouTube’da çıkan kısa eğlenceli videolardan milyonlarcasını bulabileceğiniz, kendi kısa videolarınızı da çekip paylaşabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması. Güldürmek için şekilden şekile giren insanların birbirinden ilginç, eğlenceli videoları bu uygulamada ve izleme alışkanlarınıza göre sürekli güncelleniyor.
Sosyal mecralarda ara ara denk geldiğimiz kısa komik videoların paylaşıldığı sosyal platform musical.ly, Tik Tok - musical.ly adıyla yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan platformda paylaşılan tüm videolara ulaşabileceğiniz gibi kendi kısa videolarınızı da birkaç adımda basitçe yapabiliyorsunuz. Uygulama içerisinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz birçok müzik, efekt, filtre, çıkartma mevcut. Video kliplerinizi düzenlemeniz için de kırpma, kesme, hızlandırma, çoğaltma gibi birçok kullanımı basit araç mevcut.
Tik Tok - musical.ly Özellikleri:
- Sizin için özel olarak seçilen milyonlarca videoyu izleyin.
- Milyonlarca kullanıcının oluşturduğu videolardan ilham alın, eğlenin.
- Videolarınıza ücretsiz olarak müzik veya ses ekleyin.
- Emoji çıkartmaları ve yüz filtreleri kullanın.
- Düzenleme araçlarıyla video kliplerinizi şekillendirin.
- Taze, yaratıcı tasarımlarla yenilenen canlı yayın filtrelerini deneyin.
- Dans, komedi, vlog, spor, hayvan, kendin yap videoları sizi bekliyor.
musical.ly Video Nasıl Çekilir?
- Ortadaki renkli + simgesine dokunun.
- Pick Music’e dokunun ve ardından videonuza eklemek istediğiniz müziği seçin. (Kitaplıktan hazır müzikleri seçebilir veya kendi müziklerinizi ekleyebilirsiniz.)
- Müziğinizi seçtikten sonra kırmızı kamera simgesine dokunarak videonuzu kaydedin. (Time-lapse, yavaş, normal, hızlı, epik hızı ifaden eden rakamlardan birini seçin. 4X gibi)
- Videonuzu kaydettikten sonra düzenleyin. Filtreler ekleyin, kesin biçin, videonuzu hızlandırın veya yavaşlatın, başlık ve etiket ekleyin. (@ ile arkadaşınızı etiketleyebilirsiniz.)
- Post’a dokunarak videonuzu paylaşın. (Post ekranında videonuzu kimlerin izleyebileceğini, kimlerin yorumlayabileceğini ayarlayabilirsiniz.)
TikTok
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,621
- Üretici TikTok Inc.
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TikTok Web İndir: Bilgisayardan TikTok'a giriş yapıp TikTok videolarını izleyebilir, TikTok video yükleyebilirsiniz.
Tiktok bilgisayara nasıl indirilir? TikTok bilgisayara nasıl yüklenir? Bilgisayardan TikTok’a giriş nasıl yapılır? Bilgisayardan TikTok izleme ve yükleme yapılır mı? TikTok web versiyonu mevcut; web browser’ınızdan login olup videoları izleyebilirsiniz. TikTok web viewer’a artık gerek yok!
TikTok web indirmeden videoları izleme imkanı sunuyor. Herhangi bir web browser üzerinden TikTok’a giriş yapmadan da TikTok videolarını izleme şansına şansına sahipsiniz ancak TikTok hesabınıza girerseniz video yükleyebilir, TikTok hesaplarını daha rahat keşfedebilir, TikTok videolarını beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Ayrıca Tiktok’a girmeden sadece Revaçta (en çok izlenen TikTok videoları) ve Keşfet (en çok takipçisi olan popüler TikTok hesapları ve en çok kullanılan TikTok hastagleri ve videoları) bölümleri çıkıyor.
TikTok (musical.ly) eğlenceli videolar izleyebileceğiniz, video paylaşımı yapabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması. TikTok, Android ve iOS uygulamalarını telefonunuza indirerek TikTok musical.ly videolarını mobilden izleyebileceğiniz gibi, TikTok indirmeden web browser üzerinden bilgisayarınızdan TikTok videolarını izleyebilirsiniz. Sadece eğleneceli, komik, saçma videoların paylaşıldığı hesapları değil, teknoloji ve sağlık gibi farklı sektörlerde dünyaca tanınan markaların videoları da artık TikTok’da paylaşılıyor. Milyonlarca aktif kullanıcısı olan platformdaki videolar kısa süreli. TikTok’da en çok izlenen videolar, TikTok’da en popüler hesaplar, popüler TikTok etiketleri direkt ana sayfada karşınıza çıkıyor. TikTok’a giriş yaptığınızda da takip ettiğiniz hesapları görüyorsunuz ve buna göre yeni hesaplar öneriliyor.
TikTok Web Özellikleri
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- Bilgisayardan TikTok yükleme
- Bilgisayardan TikTok açma
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