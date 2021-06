TikTok Inc.

TikTok APK, eğlenceli şarkıların, videoların paylaşıldığı sosyal medya uygulaması. TikTok videoları izlerken vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

Tik Tok (eski adıyla musical.ly), Android telefonunuzda eğlenceli videolar çekip paylaşabileceğiniz bir sosyal platform. TikTok, YouTube videolarının başında çıkan ilginç videoların tümüne ulaşabileceğiniz bir sosyal ağ uygulaması da diyebilirim. En eğlenceli anlarınızı farklı stillerde milyonlarla paylaşabileceğiniz TikTok Android uygulamasında birçok özel efekt filtre, çıkartma bulunuyor. Hayatınızın her anını paylaşmayı seviyorsanız, bu uygulama telefonunuzda olmalı. Yukarıdaki TikTok İndir (Alternatif TikTok APK İndir) butonuna dokunarak Google Play'den Android telefonunuza yükleyebilirsiniz. TikTok Windows PC sürümü bulunmamaktadır ancak BlueStacks gibi Android emülatörleri ile TikTok'u bilgisayar'ı indirebilirsiniz.

Kimi güldüren, kimi saçma kısa videoların toplandığı oldukça geniş bir sosyal ağ olan musical.ly, TikTok adıyla yenilenmiş olarak karşımıza çıkıyor. Çok büyük küresel bir video topluluğu olan TikTok, harika kısa videoları rahatlıkla izlemeniz aynı zamanda eğlenceli ve unutulmaz anları yakalayarak kendi videolarınızı oluşturmanız ve dünyayla paylaşabilmeniz için kolaylık sağlar.

Android telefonunuza ücretsiz indirip kullanabileceğiniz video paylaşım uygulamasında YouTube’da denk geldiğiniz videolardan milyonlarcası bulunuyor. İzlemekten kendinizi alıkoyamacağınız birbirinden ilginç, eğlenceli, baş döndürücü videolar, izleme alışkanlıklarınız takip edilerek oluşturuluyor. Dilerseniz uygulama içerisinden birkaç basit adımla, pratik araçları kullanarak kendi ilgi çekici videolarınızı oluşturup toplulukla paylaşabiliyorsunuz. Kesme, kırpma, birleştirme, kopyalama kısaca video klibinizi oluştururken ihtiyaç duyacağınız tüm düzenleme araçları mevcut. Ayrıca taze, yaratıcı tasarımlarla sürekli güncellenen canlı yayın filtreleri de var. Unutmadan, videolarınıza ses ve müzik de ekleyebiliyorsunuz. Her türden en yeni parçalardan oluşan çalma listelerine ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz.

Sizin için özel olarak seçilmiş milyonlarca videoyu izleyin. TikTok, izlemekten asla vazgeçmeyeceğiniz en alakalı, ilginç, eğlenceli, hızlı, baş döndürücü videoları zevkinize uygun olarak size sunar.

Milyonlarca içerik üreticisi, inanılmaz yeteneklerini, anlarını ve bilgilerini TikTok'ta sergiliyor.

En sevdiğiniz müzikleri veya sesleri videolarınıza ücretsiz olarak ekleyin. Milyonlarca ücretsiz müzik klipleri ve sesleri videolarınıza kolayca ekleyin ve düzenleyin. TikTok, pop, rock, rap, elektronik, R&B, geleneksel ve daha birçok türde en popüler parçalardan oluşan müzik listeleri oluşturur.

Emoji etiketleri ve yüz filtrelerini kullanın. Yüzlerce ücretsiz emoji çıkartmaları ile videolarınızı bir üst seviyeye çıkartın. Eğlenceli yüz filtreleri ve güzellik efektlerinin kilidini açın.

Düzenleme araçları, video klipleri kolayca kırpmanızı, kesmenizi, birleştirmenizi ve kopyalamanızı sağlar.

Video filtreleri sürekli olarak yeni ve yaratıcı tasarımlarla güncellenir.

Dans, komedi, vLog, spor, DIY videolar hepsi kullanılmaya hazır bir şekilde sizleri bekliyor.

TikTok videoları nasıl indirilir? TikTok videolarını indirmek için Downloader for TikTok, Video Downloader for TikTok gibi uygulamaları kullanabilir veya doğrudan TikTok'tan (Paylaş - Videoyu Kaydet) beğendiğiniz videoları telefonunuza indirebilirsiniz. TikTok videoları filigransız indirmek istiyorsanız, uygulamaları kullanmanız gerekir. Aşağıda Video Downloader for TikTok uygulaması ile TikTok video indirme gösterilmiştir;