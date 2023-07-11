Spotify Rakibi TikTok Music'in Abonelik Fiyatı Belli Oldu

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok, yeni dijital müzik platformu ile Apple Music ve Spotify'a rakip oluyor. Şu anda yalnızca iki ülkede hizmet verecek TikTok Music'in abonelik fiyatı ve özelliklerine dair detaylar haberimizde.

Dijital müzik platformlarının arasına yeni bir hizmet daha katıldı. TikTok Music olarak isimlendirilen yeni platform, Apple Music ve Spotify gibi dijital yayın hizmetleriyle rekabet edecek. TikTok Music, diğer dijital müzik hizmetleriyle hemen hemen aynı şekilde çalışıyor.

Söz konusu hizmet, kullanıcıların şarkı kataloğuna erişmesine ve beğendiği şarkıları favorilere eklemesine imkân tanıyor. TikTok'un, Universal Music Group, Warner Music Group ve Sony Music dahil olmak üzere müzik sektöründeki bazı büyük şirketler ile iş birliği yaptığını da belirtmek gerekiyor.

Platformu ilgi çekici hâle getiren önemli bir özellik bulunuyor. TikTok Music, kullanıcıların, TikTok videolarında viral olan şarkıları bulmasına yardım edecek. Ortak çalma listeleri oluşturma, diğer platformlardaki müzik kitaplığını içe aktarma ve şarkı sözleri ile şarkı bulma imkânı sunuyor.

Apple'ın Shazam'ına benzer şekilde çalışan bir şarkı tanımlama özelliği bile mevcut. TikTok Music ayrıca kullanıcıların şarkılar ve albümler hakkında yorum yapabilmesini sağlıyor. Bunların yanı sıra uygulamada şarkı önerileri de bulunuyor.

TikTok Music Hizmetinin Abonelik Fiyatı Ne Kadar?

TikTok Music yalnızca Brezilya ve Endonezya'da bulunuyor. Aylık abonelik ücreti Brezilya'da 3,49 dolar, Endonezya'da ise iOS kullanıcıları için 3,25 dolar olarak belirlendi. Endonezya'daki Android kullanıcıları ilk yıl için ayda 2,96 dolar, ardından 3,25 dolar ödeyecek.

TikTok Music, ücretsiz üyelik seçeneği içermiyor fakat bir aylık ücretsiz deneme sürümü sunuyor. Dijital müzik platformunun, diğer ülkelerde ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ise henüz bilinmiyor.