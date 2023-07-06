Spotify, Artık App Store Üzerinden Ödeme Kabul Etmeyecek

Spotify bugün yapmış olduğu açıklamada eski aboneler için App Store üzerinden ödeme işlemini kaldırdığını duyurdu. Şimdiye kadar App Store aracılığıyla ödeme yapan kullanıcılar, mevcut aboneliklerini sonunda ücretsiz bir hesaba taşınacak.

Spotify ile Apple Arasındaki Gerginlik Sürüyor

Getirdiği bu yeni özelliği kullanıcılarına bir e-posta ile ileten Apple, "Kısa süre önce az sayıda kullanıcıya, Premium hesaplarının bağlı olduğu eski bir ödeme yönteminin kullanımdan kaldırdık.” dedi.

E-posta ile bilgilendirilen kullanıcılar, önümüzdeki aydan itibaren otomatik olarak ücretsiz hesaba geçiş yapabilecek. Kullanıcılar daha sonra Spotify.com üzerinden hesaplarına giriş yaparak bir premium yükseltme seçeneğine sahip olacaklar.

Spotify ve Apple, App Store ücretleri konusunda yıllardır ortak bir karara varılmadı. Halihazırda davaları süren iki büyük şirket arasındaki gerilim önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi duruyor.

Spotify, Play Store üzerinden yapılan uygulama içi satın alma ücretleriyle ilgili olarak Google ile de benzer tartışmalara girmişti. Ancak her iki şirket de Spotify'ın üçüncü taraf faturalandırma seçeneklerini denemesine izin vermek için geçen yıl bir anlaşma imzaladı.

Popüler müzik platformu Spotify, bu yılın başında aylık 500 milyondan fazla aktif kullanıcısı ve 210 milyondan fazla premium abonesi olduğunu belirtmişti.