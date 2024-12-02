Intel’de Büyük Şok! CEO Görevden Ayrıldı, Hisseler Uçtu

Teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden Intel, son günlerde gündeme yaşadığı sıkıntılarla geliyordu. Bu defa biraz "karışık" bir olayla gündemde. Gelen bilgilere göre Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, 1 Aralık itibarıyla görevden ayrıldı ve şirket bunun bir "emeklilik" ayrılığı olduğunu duyurdu. Ancak meselenin özü öyleymiş gibi görünmüyor.

Bu haberle birlikte Intel hisseleri %5 yükseldi, yani yatırımcılar bu değişikliği pozitif karşıladı.

Intel 2024'te Yüzde 52 Değer Kaybı Yaşadı

Gelsinger, 2021’de büyük umutlarla Intel’in başına geçmişti. Hedefi? Şirketi eski günlerine döndürmek, rakipleri Samsung ve TSMC’ye kafa tutmak. Ama işler pek de planladığı gibi gitmedi.

Intel, yapay zeka dalgasında rakiplerinin arkasında kalırken Nvidia dörtnala koşturdu ve farkı açtı. Intel'in piyasa değeri, Gelsinger’ın göreve başladığı dönemin yarısına indi, hatta bu yıl 100 milyar doların altına bile düştü.

Geçtiğimiz hafta Intel, fabrika planları için 7,86 milyar dolarlık bir devlet desteği aldı. Ama şirket aynı zamanda kötü sonuçlar, işten çıkarmalar ve maliyet kesintileriyle gündemdeydi. 2024’te Intel hisseleri %52 değer kaybetti.

CEO Görevi Geçici Olarak Devredildi

Gelsinger'in ayrılığından sonra Intel’in CFO’su David Zinsner ve ürünlerden sorumlu CEO MJ Holthaus, geçici olarak kontrolü devraldı. Yapacak çok işleri var, özellikle de Intel'in diğer sorunları halen masada dururken.

Bakalım bu değişiklik Intel’i toparlayacak mı, yoksa işler daha da mı karışacak? Fikirlerinizi bekliyoruz!