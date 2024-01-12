Apple CEO'su Tim Cook'un 2023'teki Kazancı Açıklandı: Dudak Uçuklatıyor!

Apple CEO'su Tim Cook'un 2023 yılındaki kazancı belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devinin başındaki ismin geçtiğimiz yıl elde ettiği toplam kazanç dudak uçuklatıyor.

Apple CEO'su Tim Cook'un 2023 Yılındaki Kazancı Ne Kadar?

Teknoloji devi Apple'ın yatırımcılar için yayımladığı belgeler ile birlikte Cook'un kazancı dahil olmak üzere bazı bilgiler belli oldu. Belgelere göre Apple CEO'su geçtiğimiz yıl içerisinde toplamda 63,2 milyon dolar kazandı.

Apple CEO'sunun toplam kazancına 3 milyon dolar maaş, 47 milyon dolar hisse senedi ödülü, 10,7 milyon dolar performansa dayalı prim ödülü, 2,5 milyon dolar katkı ücreti de dahil. Cook, şu anda toplam 3.280.053 Apple hissesine sahip.

Tim Cook'un 2022'de 99,4 milyon dolar kazandığı açıklanmıştı. Teknoloji devi, geçtiğimiz yıl içerisinde Tim Cook'un yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 oranında kesinti yapmaya karar vermişti.

2024 için Cook'un hedef hisse senedi ödülü 50 milyon dolar olarak belirlendi. Bunun %75'lik kısmı performansa dayalı olacak.

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