AnTuTu, En İyi Apple Cihazlarını Açıkladı (Ağustos 2022)
Ağustos ayının en iyi Apple cihazları neler? AnTuTu tarafından paylaşılan bir rapor, çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça merak edilen soruyu cevapladı.
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte Ağustos 2022 en iyi Apple cihazları belli oldu. Paylaşılan raporda oldukça güçlü donanıma sahip akıllı telefon ve iPad modelleri yer aldı. Rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Ağustos 2022 En İyi Apple Cihazları Listesi
- iPad Pro 5 (12,9 inç) - 1.204.920
- iPad Pro 5 (11 inç) - 1.181.630
- iPad Air 5 - 1.082.287
- iPad Pro 3 (12,9 inç) - 837.306
- iPhone 13 Pro Max - 831.172
- iPad Pro 4 (12,9 inç) - 825.654
- iPhone 13 Pro - 823.024
- iPad Pro 4 (11 inç) - 809.587
- iPad Mini 6 - 796.477
- iPad Pro 3 (11 inç) - 796.183
Benchmark testleri ile dünya çapında tanınan AnTuTu bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile birlikte ağustos ayının en hızlı Apple cihazları belli oldu. Peki, benchmark testlerinde büyük bir başarı elde ederek listede yer almayı başaran ürünler neler?
iPad Pro 5 (12,9 inç) 1 milyon 204 bin 920 puan alarak listenin ilk sırasında yer almayı başardı. Çok büyük bir başarının altına imza atan cihazda Apple M1 işlemcisi yer alıyor. İkinci sırada ise 1 milyon 181 bin 630 puan alan iPad Pro 5 (11 inç) konumlandı. Bu modelde de Apple M1 işlemcisi mevcut.
Üçüncü sırada iPad Air 5 yer aldı. Gücünü Apple M1 işlemcisinden alan tablet, AnTuTu tarafından gerçekleştirilen testte 1 milyon 82 bin 287 puan almayı başardı. Böylece söz konusu ürün, ilk üçe girebildi. Dördüncü sırada farklı bir tablet modeli bulunuyor.
Gücünü Apple A12X Bionic işlemcisinden alan iPad Pro 3 (12,9 inç) 837 bin 306 puan alarak dördüncü sırada konumlandı. Paylaşılan listenin beşinci sırasında bir tablet yerine iPhone bulunuyor. 831 bin 172 puan almayı başaran iPhone 13 Pro Max yer aldı. Bu cihazda Apple A15 Bionic işlemcisi mevcut.
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Apple, 7 Eylül'de "Far Out" adlı özel bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuştu.
iPhone 13 Pro Max modelini 825 bin 654 puan ile iPad Pro 4 (12,9 inç) takip etti. Yedinci sırada ise 823 bin 024 puan alan iPhone 13 Pro isimli akıllı telefon modeli bulunuyor.
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