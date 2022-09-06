AnTuTu, En İyi Apple Cihazlarını Açıkladı (Ağustos 2022)

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte Ağustos 2022 en iyi Apple cihazları belli oldu. Paylaşılan raporda oldukça güçlü donanıma sahip akıllı telefon ve iPad modelleri yer aldı. Rapora dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Ağustos 2022 En İyi Apple Cihazları Listesi

iPad Pro 5 (12,9 inç) - 1.204.920

iPad Pro 5 (11 inç) - 1.181.630

iPad Air 5 - 1.082.287

iPad Pro 3 (12,9 inç) - 837.306

iPhone 13 Pro Max - 831.172

iPad Pro 4 (12,9 inç) - 825.654

iPhone 13 Pro - 823.024

iPad Pro 4 (11 inç) - 809.587

iPad Mini 6 - 796.477

iPad Pro 3 (11 inç) - 796.183

Benchmark testleri ile dünya çapında tanınan AnTuTu bir rapor paylaştı. Paylaşılan rapor ile birlikte ağustos ayının en hızlı Apple cihazları belli oldu. Peki, benchmark testlerinde büyük bir başarı elde ederek listede yer almayı başaran ürünler neler?

iPad Pro 5 (12,9 inç) 1 milyon 204 bin 920 puan alarak listenin ilk sırasında yer almayı başardı. Çok büyük bir başarının altına imza atan cihazda Apple M1 işlemcisi yer alıyor. İkinci sırada ise 1 milyon 181 bin 630 puan alan iPad Pro 5 (11 inç) konumlandı. Bu modelde de Apple M1 işlemcisi mevcut.

Üçüncü sırada iPad Air 5 yer aldı. Gücünü Apple M1 işlemcisinden alan tablet, AnTuTu tarafından gerçekleştirilen testte 1 milyon 82 bin 287 puan almayı başardı. Böylece söz konusu ürün, ilk üçe girebildi. Dördüncü sırada farklı bir tablet modeli bulunuyor.

Gücünü Apple A12X Bionic işlemcisinden alan iPad Pro 3 (12,9 inç) 837 bin 306 puan alarak dördüncü sırada konumlandı. Paylaşılan listenin beşinci sırasında bir tablet yerine iPhone bulunuyor. 831 bin 172 puan almayı başaran iPhone 13 Pro Max yer aldı. Bu cihazda Apple A15 Bionic işlemcisi mevcut.

iPhone 13 Pro Max modelini 825 bin 654 puan ile iPad Pro 4 (12,9 inç) takip etti. Yedinci sırada ise 823 bin 024 puan alan iPhone 13 Pro isimli akıllı telefon modeli bulunuyor.