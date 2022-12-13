TOGG'un Avrupa'da Ne Zaman Satışa Sunulacağı Açıklandı

Yerli otomobil TOGG, Avrupa'da ne zaman satışa sunulacak sorusu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş tarafından yapılan açıklamayla beraber yanıtlandı. Karakaş tarafından yapılan açıklamaya göre yerli elektrikli araba önümüzdeki yıllarda Avrupa pazarına giriş yapacak.

Yerli Otomobil TOGG Avrupa'da Ne Zaman Satılacak?

IndyTurk'teki habere göre TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Berlin'de Türk-Alman Ekonomi Forumu programında bir sunum gerçekleştirdi. Sunum esnasında oldukça önemli bilgiler paylaşan Karakaş, yerli otomobilin Avrupa pazarına hangi tarihte gireceğini de açıkladı.

2024 yılının sonunda Avrupa pazarına girmeyi düşündüklerini belirten Karakaş, henüz yönetim kurulu ile ülkeler bazında çok net bir önceliklendirme yapmadıklarını söyledi ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Etrafımıza baktığımızda yeni nesil araç üreticilerinin çok büyük bir kısmı önce Kuzey'de İskandinav ülkeleriyle başlıyor çünkü yeni markalara daha açıklar, elektrikli araçlara daha açıklar, altyapıları daha yaygın. Oradan da Central Europe dediğimiz Almanya ve Fransa'ya doğru geliyorlar. Biz de kuvvetle muhtemel bu şekilde ilerleyeceğiz."

Geçtiğimiz haftalarda Berlin'de görülen TOGG otomobili ile ilgili olarak aracın test için Almanya'ya getirildiğini belirten Karakaş, üretilen araçların testlere gönderildiğini, araçların testlere giderken uzun bir hazırlık sürecinden geçtiğini ve testlerden geri bildirimler gelebildiğini ifade etti.

Karakaş, "O nedenle elimizde gerçekten yok. O araç Alman şirketiyle yaptığımız testler için Almanya'ya gelmişti. Park ederken Twitter'a yakalandık" sözlerine yer verdi.