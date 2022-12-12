Yılın En İyi Elektrikli Otomobili Belli Oldu!

Hyundai’nin elektrikli SUV otomobili IONIQ 5, Japonya'da Yılın Otomobili (JCOTY) yarışmasında "Yılın İthal Otomobili" ödülünü kazanmayı başardı. Hyundai’nin elektrikli otomobilleri arasında ilk modeli olan IONIQ 5, pek çok güçlü rakibini geçerek yarışmanın en prestijli ödüllerinden birine sahip oldu. Koreli bir otomobil üreticisinin ilk kez JCOTY'de bir ödül kazanması, otomotiv endüstrisinde büyük önem taşıyor.

Japonya Yılın Otomobili ödüllerine yalnızca son 1 yıl içerisinde Japonya pazarında satışa sunulan araçlar katılabiliyor. Hyundai IONIQ 5, 48 iddialı aday arasından bu prestijli ödülü kazanmayı başardı.

Hyundai IONIQ 5 Başarıdan Başarıya Koşuyor

Hyundai IONIQ 5, Japonya’da aldığı ödülü kutlarken, Amerika’dan başka bir ödül haberi daha geldi. Dünya'nın bir çok ülkesinde edisyonlara sahip olan Motor1.com, 2022 Yıldız Ödülleri'nde IONIQ 5’e Editörlerin Seçimi Ödülü'nü verdi.

Pek çok kategoride adaylıkları bulunan IONIQ 5, bu etkinlikte de en prestijli ödüllerden birini kazanarak yalnızca Japonya değil, Dünya çapında önemli bir elektrikli otomobil markası olduğunu kanıtladı.