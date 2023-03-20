Togg Mobil Deneyim Merkezleri Açıyor: T10X'i Yakından İnceleme Fırsatı!

Elektrikli otomobil modeli T10X'i ön siparişe açan Togg, Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. İstanbul'da ve Bursa'da mobil deneyim merkezlerini açan Togg, 2023 yılı içerisinde bu sayıyı 8'e çıkarmayı hedefliyor.

TOGG Mobil Deneyim Merkezleri Sunuyor

Kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiren Togg, dijital ve fiziksel deneyim karışımı hibrit bir yapıda satış strateji oluşturdu. Doğrudan yönettiği ve yıl boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.

Bursa'da Suryapı Marka AVM'de, İstanbul'da ise Meydan AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve tüm ekosistemi kullanıcılar ile buluşturacak.

Togg ekosistemini deneyimleme ve T10X'i inceleme şansı sunacak mobil deneyim merkezleri bir şehirde 1,5-2 ay açık kalacak. Böylelikle mobil deneyim merkezleri yıl boyunca Türkiye’yi dolaşacak.

Kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirten Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: