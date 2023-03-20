Togg Mobil Deneyim Merkezleri Açıyor: T10X'i Yakından İnceleme Fırsatı!
Togg, mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. Türkiye'yi dolaşacak mobil deneyim merkezleri Togg T10X otomobil modelini yakından inceleme şansı sunuyor.
Elektrikli otomobil modeli T10X'i ön siparişe açan Togg, Türkiye genelinde mobil deneyim merkezleri açmaya başladı. İstanbul'da ve Bursa'da mobil deneyim merkezlerini açan Togg, 2023 yılı içerisinde bu sayıyı 8'e çıkarmayı hedefliyor.
TOGG Mobil Deneyim Merkezleri Sunuyor
Kullanıcıyla temas yöntemlerini çeşitlendiren Togg, dijital ve fiziksel deneyim karışımı hibrit bir yapıda satış strateji oluşturdu. Doğrudan yönettiği ve yıl boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra mobil deneyim merkezleri açmaya başladı.
Bursa'da Suryapı Marka AVM'de, İstanbul'da ise Meydan AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve tüm ekosistemi kullanıcılar ile buluşturacak.
Togg ekosistemini deneyimleme ve T10X'i inceleme şansı sunacak mobil deneyim merkezleri bir şehirde 1,5-2 ay açık kalacak. Böylelikle mobil deneyim merkezleri yıl boyunca Türkiye’yi dolaşacak.
Kullanıcılara uçtan uca, hızlı ve verimli bir deneyim yaşatmayı hedeflediklerini belirten Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, "Kullanıcıyla temas ettiğimiz noktalarımızı açmayı sürdürüyoruz" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti:
"Deneyim merkezlerimizin ilkini İstanbul Zorlu Center’da açmıştık, bu sayıyı bu yıl Türkiye çapında 18’e çıkaracağız. Yine bu yıl içinde 20’den fazla sabit ve mobil servis noktamız hazır olacak. Kullanıcılarımızla bir araya geleceğimiz mobil deneyim merkezilerimizin sayısını da yıl içinde sekize çıkaracağız. Bu mağazalarımızla da yedi bölgemizi dolaşacağız."
Sıfır Araba Fiyatları - Mart 2023
Mart ayında sıfır araba fiyatları ne kadar? Bu sorunun yanıtını merak eden kişiler için bir yazı hazırladık. Hazırladığımız yazıda Togg, Fiat, Volkswagen, Dacia, Mercedens-Benz, Citroen, Nissan, Peugeot, Reanault, Ford, Hyundai ve Kia dahil olmak üzere çeşitli markaların otomobilleri bulunuyor.
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