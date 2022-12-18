Yerli Otomobil TOGG Nasıl Şarj Edilir? (Video)

İnternet üzerinden yayımlanan bir video, TOGG nasıl şarj edilir sorusunu yanıtladı. Yayımlanan videoda yerli elektrikli otomobili şarj etmek için uygulanması gereken adımlara yer verildi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

TOGG Nasıl Şarj Edilir Sorusu Bir Video ile Cevaplandı

TOGG'un resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayımlandı. Kısa süre içerisinde çok sayıda kişi tarafından görüntülenen videoda yerli otomobilin nasıl şarj edildiği gösterildi. Videoda bir elektrikli otomobili şarj etmenin temelde bir cep telefonunu şarj etmeden hiçbir farkı olmadığı ifadesine yer verildi.

Bunun için daha büyük bir şarj aletine ihtiyaç olduğu ancak bu şarj aletini insanların yanlarında taşımasına gerek olmadığı belirtildi. Aktarılan bilgilere göre ilk ve en basit yol şarj kablosu kullanmaktır.

Söz konusu işlem için şarj kablosunu otomobilin bagajından çıkarıp önce prize sonra ise otomobile takmanız yeterlidir. İkinci seçenek ise duvara monte edilebilir AC şarj istasyonlarıdır. Bu şarj istasyonları sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı şekilde şarj edebileceksiniz.

Üçüncü seçenek ise halka açık yerlerde konumlanan yüksek performanslı DC şarj istasyonlarıdır. Diğer istasyonlara kıyasla çok daha güçlü olduğundan dolayı otomobilinizin batarya doluluk oranını 25 dakikada yüzde 20 seviyesinden yüzde 80 seviyesine çıkarabiliyor.

Türkiye'de Trugo'ya ait 600'den fazla noktada 1000 şarj ünitesine bağlı 2000 adet soket kullanıma geçecek. İster bu istasyonlardaki ister diğer markalara ait alternatif istasyonlardaki Type 2 CCS soektli şarj kablosunu otomobilinize takarak şarj işlemini gerçekleştirebileceksiniz.